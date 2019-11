BREAKING: Alexander Albon ook in 2020 teamgenoot Max Verstappen bij Red Bull

De kogel is door de kerk: Alexander Albon zal ook in 2020 bij Red Bull Racing rijden. De Britse Thai zal daarmee ook volgend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen zijn.

Albon debuteerde eerder dit jaar in de Formule 1 bij Scuderia Toro Rosso, nadat hij vorig seizoen knap als derde eindigde in de Formule 2. Door de tegenvallende prestaties van Pierre Gasly mocht de 23-jarige vanaf de Grand Prix van België de plaats van de Fransman innemen bij Red Bull Racing. Met minimaal een klassering in de top 6 tijdens alle races sinds België heeft hij Red Bull overtuigd dat hij in 2020 de teamgenoot van Verstappen moet zijn.

Albon verdient plek bij Red Bull volgens Horner

"Alex heeft enorm goed gepresteerd sinds zijn debuut met het team in België en zijn resultaten - zeven top 6-finishes - spreken voor zichzelf", zegt teambaas Christian Horner. "Het is lastig om dat niveau van consistentie niet te erkennen en samen met een groeiende reputatie als volhardende en felle racer heeft Alex bewezen dat hij het verdient om meer progressie te boeken bij Red Bull Racing."

"Ik ben erg blij dat ik volgend jaar weer naast Max zit en ik weet hoe gelukkig ik ben dat ik deze kans krijg", verklaart Albon. "Ik ben Red Bull enorm dankbaar dat ze mij het vertrouwen geven en in mijn resultaten sinds ik bij het team zit geloven. Het zegt veel dat ze me volgend jaar in de auto houden."

Ook blikt Albon een klein beetje terug op het afgelopen jaar en vooruit naar 2020. "Dit jaar was een geweldig jaar voor mij en het was al een grote stap dat ik halverwege het seizoen de oproep van Red Bull kreeg. Ik zal de lessen van dit seizoen en mijn ervaring gebruiken om mij te verbeteren en in 2020 aan het front mee te strijden."

De bevestiging van Albon bij Red Bull Racing zorgt ervoor dat ook duidelijk is wie er bij Scuderia Toro Rosso zullen racen in 2020. Dat zijn Daniil Kvyat en Pierre Gasly.

