Nico Hülkenberg: "Moeten meer punten mee naar huis kunnen nemen dan tijdens vorige races"

Het seizoen van de Formule 1 is bijna ten einde, maar Nico Hulkenberg moet nog beginnen aan zijn favoriete race van het seizoen. Dat is de Grand Prix van Brazilië, een plek met speciale herinneringen voor de Duitser.

De Duitser kreeg een aantal weken geleden te horen dat er geen plek was voor hem was bij Renault in 2020. Hulkenberg staat twaalfde in het wereldkampioenschap. Na een weekend rust staat hij deze week in Brazilië voor de taak om die positie in het kampioenschap te verbeteren. Daaraan zal Hülkenberg met veel vertrouwen beginnen, want op Interlagos heeft hij zijn meest memorabele momenten in de Formule 1 beleefd.

“Ik zou zeggen dat Brazilië een van mijn favoriete races op de Formule 1-kalender is. Ik hou van de sfeer in São Paulo, omdat het erg geliefd is bij de fans. De fans zijn dol op de motorsport, vooral de Formule 1, het circuit is legendarisch en het komt allemaal neer op het creëren van een heel bijzonder Grand Prix-weekend. Interlagos heeft veel memorabele momenten. Je voelt daar alle emoties als je op de baan racet”, zo vertelt hij voorafgaand aan de Grand Prix. Een van de momenten uit zijn Formule 1-carriere is misschien wel de pole in 2010 in Brazilië op Interlagos.

“Ik heb leuke herinneringen op dit circuit in Brazilië. De pole position in 2010 was behoorlijk speciaal. Dat was een leuke sessie waar alles goed liep en we slaagden er in een perfecte ronde in moeilijke omstandigheden neer te zetten, dat is iets dat ik me altijd zal herinneren. Ik leidde de race in 2012, maar had pech dat ik een topresultaat misliep.”

Hülkenberg wil meer

Hulkenberg kan nog voor zijn teamgenoot eindigen in het klassement. Met 37 punten tegen de 46 van zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, moet hij in twee races een verschil van negen punten te dichten. Niet te vergeten dat er nog coureurs tussen staan, dus het zal heel spannend worden. Het circuit is volgens de Renault-coureur met startnummer 27 een erg uitdagende maar korte ronde. “Het is een snelle en korte ronde, maar het is eigenlijk heel lastig met veel uitdagingen. Je racet tegen de klok in, het is lastig en behoorlijk fysiek. Op sommige plaatsen is het hobbelig, maar het draait allemaal om vertrouwen. De middelste sector is bochtig, waar je wat tijd kunt goedmaken.”

Om een betere klassering neer te kunnen zetten, zal de coureur de goede lijn moeten vasthouden. “Het is goed om in twee races in de punten te eindigen, maar we willen altijd meer. We hebben ons goed hersteld in Austin. De tweede helft van de race, vooral de laatste tien ronden, waren leuk en we verdienden onze punten. We moeten ons meer richten op Brazilië en dichter bij de zesde en zevende plek komen om nog meer punten mee naar huis te nemen.”