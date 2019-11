Max Verstappen hint op langer verblijf bij Red Bull: "Ik wil helemaal niet van team wisselen"

Max Verstappen heeft naar eigen zeggen geen reden om te zoeken naar een nieuwe werkgever. Wel ziet de Nederlander graag dat hij en Charles Leclerc het stokje van Lewis Hamilton overnemen en gaan strijden om de wereldtitels.

Verstappen is momenteel bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van Red Bull Racing, een van de drie topteams in de Formule 1. Hoewel hij in ieder van deze vier seizoenen minimaal een zege gepakt heeft, lukte het niet om echt voor de titel mee te doen: iedere keer bleek Mercedes te sterk. Inmiddels heeft Hamilton ook de titel voor 2019 al op zak en dat begint een beetje te vervelen bij Verstappen, zo vertelde hij tijdens een sponsorevenement van CarNext.com.

"Het begint een beetje saai te worden dat Hamilton steeds wint. Voor de sport zou het goed zijn als de jonge coureurs het stokje gaan overnemen. Lewis wordt natuurlijk een jaartje ouder, dus hij zal een keer gaan stoppen. Toch denk ik dat het meer aan Mercedes ligt dan aan Hamilton. Als het team weer een dominante auto weet te bouwen, dan zal Lewis blijven winnen."

Red Bull gaat dingen voor 2020 proberen in laatste races

Het doel van Verstappen is om in 2020 mee te doen om de wereldtitel, hoewel hij weet dat Red Bull Racing daarvoor wel aan de bak zal moeten. De eerste stappen in dat proces worden al in de laatste races van 2019 gezet. "Daar beginnen we tijdens de laatste twee races van dit jaar al mee. We zullen wat concepten voor volgend jaar gaan uitproberen."

Voor 2021 is Verstappen echter een vrij man, omdat zijn contract bij Red Bull eind 2020 afloopt. Zelf heeft hij echter geen reden om uit te kijken naar een ander team. "Ik ben echt blij met waar ik nu zit en ik wil heel graag winnen met Red Bull. De fase van loyaliteit aan mijn eerste werkgever ben ik misschien wel voorbij, maar ik werk nog steeds met veel plezier met ze. Het is een geweldige groep mensen en ik voel me hier thuis. Ik wil helemaal niet van team wisselen."