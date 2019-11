Daniel Ricciardo: "Had het Hamilton lastig kunnen maken in de Mercedes"

Daniel Ricciardo lijkt na een tegenvallende eerste seizoenshelft bij Renault, sinds de zomerstop in een veel betere vorm te steken. Het Franse team dat met Ricciardo aan boord hoopte een stap voorwaarts te kunnen maken, moest voor de zomerstop met lede ogen aanzien dat de concurrenten duidelijk grotere stappen gemaakt hadden in hun ontwikkeling. Het herstel lijkt echter ingezet, want de Australiër finishte in zijn laatste drie races telkens bij de eerste 8, ware het niet dat een diskwalificatie in Japan, betekende dat hij geen punten overhield aan de race die verder uitstekend verliep voor hem.

Ricciardo is er echter van overtuigd dat hij het Lewis Hamilton lastig had kunnen maken in de strijd om de wereldtitel, als hij in plaats van Valtteri Bottas in de tweede Mercedes had gereden, zo betoogde hij desgevraagd voor de camera's van Sky Sports: "Ik zal er niet omheen draaien, ik denk inderdaad dat dat zo is. Dat zeg ik niet, omdat ik Valtteri of iemand anders die de wereldtitel niet won in die auto wil aanvallen. Ik zeg dat alleen, omdat ik geloof in mezelf."

Ricciardo werd daarna ook gevraagd hoe hij dacht over zijn teamgenoot in 2020, Esteban Ocon: "Hij is echt ontzettend dun. Ik denk de dunste coureur die ik ooit ontmoet heb. Voor de rest, is het een beetje dezelfde situatie die ik bij Red Bull ervoer. Ik ben de ervaren coureur en moet strijden met het jonge, opkomende talent. Maar ik denk dat we ons niet moeten focussen op de onderlinge strijd, ons belangrijkste doel moet zijn het team verder te helpen."