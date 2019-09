BREAKING: Ocon bevestigd door Renault voor 2020

Het hing al enkele dagen in de lucht maar nu is het officieel. Esteban Ocon rijdt volgend seizoen in de Formule 1 voor het team van Renault. De Franse renstal bevestigde het bericht enkele minuten geleden. Hiermee komt een einde aan het jaartje bankzitten voor de jonge coureur en zal Nico Hulkenberg plaats moeten maken.

Ocon kent hoogte- en dieptunten in F1

Teambaas Cyril Abiteboul heeft zijn gewenste coureursduo. Waar hij vorig jaar Ricciardo van topteam Red Bull weg wist te pikken, plukt hij nu van topteam Mercedes Ocon op. Abiteboul zegt hierover: "We zijn erg blij om de komende twee seizoenen met Esteban te werken. Tijdens zijn F1-carrière heeft Esteban de hoogtepunten en dieptepunten van de sport ervaren en begreep volledig de noodzaak om elke mogelijke kans te grijpen. Naast zijn natuurlijke talent is het doel van Esteban om zijn natuurlijke energie en drive te concentreren, die nu een jaar in de koelkast hebben gestaan. Het is dan aan ons om ze in de volgende fase van de voortgang van het team te brengen."

"Hij heeft aangetoond dat hij in staat is om punten te scoren, heeft grote professionaliteit op en naast de baan en zijn recente ervaring als reservecoureur voor de huidige wereldkampioenen zal een waardevolle aanwinst zijn voor de ontwikkeling van ons hele team."

Bedankt Nico Hulkenberg

Zalvende woorden zijn er voor de vertrekkende Nico Hulkenberg, die het ook wel zag aankomen. Hierover zegt de Franse teambaas: "Ik wil Nico bedanken voor zijn fenomenale betrokkenheid en enorme bijdrage aan onze vooruitgang in de afgelopen drie seizoenen. Toen Nico besloot om zich bij ons te voegen, werd het team negende. Hij bracht ons vorig jaar naar de vierde plaats en werd zevende in het coureurskampioenschap. Het naderende einde van zijn contract maakte deze beslissing een moeilijke omdat Nico een pijler van deze vooruitgang was. Het eerste deel van dit seizoen was uitdagender, maar ik weet dat we op hem kunnen rekenen en samen kunnen leveren gedurende de tweede de helft van het jaar. "