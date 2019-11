Mercedes viert binnenhalen zesde wereldtitels in Brackley en Brixworth

Mercedes heeft woensdag gevierd dat het voor het zesde jaar op rij beide wereldtitels bemachtigd heeft. De festiviteiten van het team waren in en rond de fabrieken van Mercedes in Brackley en Brixworth.

In Japan wist Mercedes al beslag te leggen op de wereldtitel voor de constructeurs en afgelopen weekend besliste Lewis Hamilton de titelstrijd bij de coureurs in zijn voordeel. Dat deed hij door tweede te worden in de Verenigde Staten, waar concurrent en teamgenoot Valtteri Bottas de race won. Woensdag reisden beide coureurs af naar de fabrieken van Mercedes om de titels te vieren.

"Ik dacht nooit dat ik zes wereldtitels zou pakken", sprak Hamilton de medewerkers van mercedes toe. "In mijn jeugd keek ik Formule 1 en ik wilde altijd iets bereiken zoals Ayrton. Als ik de Formule 1 zou kunnen bereiken: geweldig; als ik drie titels zou kunnen pakken, dan is dat ongelooflijk. Inmiddels zit ik op het dubbele en dat is echt ongelooflijk. Ik vind het geweldig om te zien hoe gemotiveerd iedereen is en dat motiveert mij."

"Valtteri heeft het dit jaar ook extreem goed gedaan en hij is een ongelooflijke teamgenoot. Ik ben er trots op dat ik met hem mag werken en ik verwacht dat hij volgend jaar een echte kandidaat is. We moeten blijven pushen want ik weet dat we meer te doen hebben - het winnen van meer races en meer titels. Ik geloof er echt in dat we dit kunnen. Iedereen enorm bedankt!"

Bottas voegde daaraan toe: "Het is geweldig om onderdeel te zijn van het team dat de constructeurstitel won. Laat me iets herhalen wat ik vorig jaar zei toen we hier stonden: laten we dit volgend jaar nogmaals doen, want ik weet dat we het kunnen! Een grote felicitatie voor Lewis voor het winnen van de wereldtitel voor coureurs dit jaar - volgend jaar zal het niet zo eenvoudig gaan."