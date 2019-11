Max Verstappen: "Eerste seizoenshelft het hoogtepunt van 2019"

Het seizoen 2019 zit er alweer bijna op en dat betekent dat er alweer teruggeblikt wordt op het afgelopen jaar. Het hoogtepunt van het jaar van Max Verstappen tot nu toe noemt hij de eerste helft van het seizoen.

De strijd om de wereldtitels in de Formule 1 zit erop en wederom gaan de prijzen naar Mercedes. Lewis Hamilton bemachtigde afgelopen weekend in de Verenigde Staten zijn zesde wereldtitel, terwijl Mercedes in Japan al beslag legde op de titel bij de constructeurs. Hetgeen nu nog rest, is de strijd om de derde positie in het kampioenschap en Verstappen is daarvoor een van de kanshebbers.

Bij een evenement van sponsor Exact vertelde Verstappen over zijn hoogtepunt van 2019. Hij benoemde de eerste helft van de jaargang, waarin hij in Oostenrijk en Duitsland de sterkste was en in Hongarije de pole position pakte. "Ik denk de eerste helft van het seizoen. In het begin hadden we het nog wat lastig, maar we haalden constante resultaten. De twee overwinningen waren allebei speciaal, omdat we ze allebei niet zagen aankomen."

"Tijdens de winst in Oostenrijk waren er weer veel Nederlandse fans aanwezig: de tribunes waren allemaal oranje gekleurd. Ik had die slechte start, waarna we ons opwerkten door het veld, op een baan waar het normaal gesproken niet zo makkelijk inhalen is. Het was een geweldig gevoel. Het was ook mijn tweede overwinning op de Red Bull Ring en de eerste zege met Honda. Alles viel die dag op zijn plek."

"De wedstrijd in Duitsland, waar ik ook won, verliep juist erg chaotisch. Er gingen veel dingen fout en je moest echt focussen. De omstandigheden waren ook niet prettig. Het regende waarna het weer opdroogde en je reed met slicks op een gedeeltelijk natte baan. Het was toen zaak om geen fouten te maken. Om zo’n race vervolgens te kunnen winnen, was erg bevredigend."