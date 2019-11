Red Bull met vertrouwen naar 2020 na competitieve reeks races

Red Bull Racing heeft goede hoop dat het haar competitieve vorm van de afgelopen races in 2019 mee kan nemen naar het seizoen 2020. Die verwachting sprak teambaas Christian Horner uit.

Het Oostenrijkse team wist in 2019 twee races te winnen, maar de zeges in Oostenrijk en Duitsland kwamen wel al voor de zomerstop. Horner is echter onder de indruk van de snelheid van de auto in de afgelopen races en ziet voor 2020 kansen, doordat de technische reglementen weinig tot helemaal niet veranderen.

"De auto presteert echt heel goed tijdens de laatste races en wat voor ons zeer bemoedigend is, is dat de reglementen deze winter zeer stabiel blijven. Alles wat we dit jaar nog kunnen leren, zullen we meenemen richting de RB16", verklaarde Horner tegenover onder andere GPToday.net.

Vertrouwen door ontwikkeling Red Bull in 2019

Tijdens de Amerikaanse Grand Prix pakte Max Verstappen de derde positie, maar door de gele vlaggen kon de Nederlander geen aanval inzetten op de tweede positie van Lewis Hamilton op het achterste lange rechte stuk. Een dag daarvoor miste Verstappen de pole position op 67 duizendsten. Teamgenoot Alexander Albon wist zich ondanks een extra pitstop in de eerste ronde terug te knokken naar P5.

"Ik denk dat we in Mexico een zeer competitieve auto hadden en dat het een gemiste kans voor ons was na de incidenten vroeg in de race", reflecteert Horner. " De auto presteerde hier echter goed terwijl het winderig was, en dat benadrukt de progressie die we dit jaar geboekt hebben. Aan het begin van het seizoen had dat nog een zeer negatieve invloed op ons gehad."

"Het hele weekend zijn we hier competitief geweest. Zonder het blokkeren van een wiel in de eerste bocht tijdens de kwalificatie hadden we misschien de pole position wel kunnen pakken. Over het algemeen was de auto competitief in iedere sessie. We zijn op competitieve wijze derde geworden, terwijl de inhaalrace van Alex onze competitiviteit extra benadrukte."