Kimi Raikkonen na P11 in Verenigde Staten: "Kan net zo goed laatste worden"

Kimi Raikkonen eindigde in de Verenigde Staten op de elfde positie. Na een aantal weinig competitieve races een redelijk resultaat, maar het gebrek aan beloning voor dat resultaat zorgt ervoor dat het hem weinig kan schelen.

Alfa Romeo heeft het sinds de zomerstop niet gemakkelijk en dat geldt in het bijzonder voor Raikkonen. De wereldkampioen van 2007 heeft na de vakantie nog geen punt kunnen scoren en scoorde op het Circuit of the Americas zijn beste resultaat sinds de Hongaarse Grand Prix door elfde te worden. Voor de zevende opeenvolgende race bleven punten daarmee buiten bereik.

Raikkonen deed in Austin aardig mee in de strijd om de laatste punten, maar uiteindelijk volgde er geen beloning. Het maakt de 40-jarige daarom ook niet uit of hij elfde of laatste wordt. "Als elfde wordt, krijg je helemaal niets. Je kan dan net zo goed laatste worden. Het maakt geen verschil en daarom is het zo teleurstellend. Natuurlijk zijn er veel positieve punten, maar het uiteindelijke resultaat is hetzelfde."

Alfa vraagt te veel van de banden

In de VS maakte Raikkonen veel indruk met zijn start: na de eerste ronde was hij zes posities geklommen en reed hij ineens in kansrijke positie voor punten. Het grote probleem van de Alfa C38 is echter dat de auto net niet snel genoeg is, waardoor Raikkonen meer van de banden moet vragen om de concurrentie bij te houden. "Ik had een redelijk goede eerste ronde, maar had niet de snelheid om die positie vast te houden."

"Het lukte me om Magnussen te passeren, maar het voelt alsof we ruwe snelheid tekortkomen. We moeten meer vragen van de banden om ze bij te houden, waardoor we eerder door onze banden heen zijn. Dat vermenigvuldigt zich in de race en dat scheelt wel wat. Over het algemeen komen we wat snelheid tekort. We zaten in ieder geval in een gevecht, maar het blijft teleurstellend om elfde te worden."

Raikkonen is in de tweede helft van het seizoen ver teruggevallen in het kampioenschap. Na afloop van de Hongaarse Grand Prix stond hij nog op de achtste positie in het kampioenschap, maar inmiddels is hij teruggezakt naar de veertiende positie.