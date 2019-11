Gené: "Verstappen heeft meer talent, maar Leclerc is slimmer"

Van Charles Leclerc en Max Verstappen wordt verwacht dat zij de komende jaren samen om de titels gaan strijden in de Formule 1. Volgens Marc Gené hebben beide coureurs hun eigen vlakken waar ze sterker in zijn.

Leclerc en Verstappen zijn twee van de grootste talenten in de Formule 1 en hebben beiden al de beschikking over een winnende auto. Beiden wisten ze in 2019 twee keer te zegevieren, iets wat Leclerc nog niet eerder gedaan had en wat Verstappen in de voorgaande seizoenen al vijf keer deed. In de laatste races van 2019 zullen de coureurs van Ferrari en Red Bull Racing nog strijden om de derde plek in het kampioenschap.

Momenteel bezet Leclerc de derde positie met 249 punten, terwijl Verstappen in de laatste twee races een achterstand van veertien punten moet goedmaken. Daarbij kan Verstappen volgens voormalig Formule 1-coureur Gené leunen op iets meer natuurlijk talent dan zijn Monegaskische rivaal. Tegenover Sky Italia verklaart de nog steeds bij Ferrari betrokken Spanjaard wel dat hij vermoedt dat Leclerc slimmer is.

"Ik heb het vermoeden dat Leclerc wat slimmer is dan Verstappen, hoewel Max over iets meer natuurlijk talent beschikt als Charles. Leclerc is absoluut behoorlijk sluw, maar bij hem zie je dat niet zo sterk naar voren komen als bij Verstappen, die veel opener is. Leclerc lijkt een heel lieve gast, maar hij is absoluut hard en sluw."