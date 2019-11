Lando Norris: "McLaren niet veel sterker dan concurrenten in middenmoot"

McLaren staat weliswaar stevig op de vierde plaats in het kampioenschap voor constructeurs, maar Lando Norris meent dat het Britse team niet veel sterker is dan haar concurrenten in de middenmoot.

Momenteel heeft McLaren een gat van 38 punten naar nummer vijf Renault, waarmee het achter de drie topteams de 'best of the rest' is. Het team ligt op koers voor haar beste resultaat in het constructeurskampioenschap sinds 2012, maar Norris denkt dat dat meer dan alleen pure snelheid ervoor gezorgd heeft dat de renstal in 2019 zo'n sterke campagne afgewerkt heeft.

"De andere teams zijn sterk en ik kan niet zeggen dat wij veel sterker zijn", verklaarde Norris. "De manier waarop Carlos en ik samenwerken en hoe we elkaar naar een hoger niveau duwen, eerlijk gezegd denk ik dat dit beter is en dat het ons meer helpt dan bij de andere teams het geval is. Ik denk dat we dat voordeel hebben."

"We hebben een sterkere auto in de kwalificatie en onze auto werkt beter met nieuwe banden, waardoor we er meer uit kunnen halen. In de race is het echter anders. We waren langzamer dan Renault, maar wel sneller dan de rest van de teams. We verliezen echter dat voordeel van vier, vijf tienden dat we in de kwalificatie hebben, waarna we twee tot drie tienden langzamer zijn dan zij zijn."

Norris vreesde crash in openingsronde met Ricciardo

Norris vocht in de Verenigde Staten een duel uit met Daniel Ricciardo. Daarvan genoot de Britse rookie, maar hij vreesde wel dat ze elkaar zouden raken in de openingsronde. "Hij wist me in bocht 2 van de openingsronde bijna in te halen. Ik zag hem amper, dus we hadden bijna een enorme crash. Het was verrassend om hem aan de binnenkant te zien komen, dus hij moet wel in mijn blinde vlek gezeten hebben in bocht 2."

"Ik pakte hem terug en lag vijfde, maar hun snelheid was vandaag beter dan die van ons. Over een ronde bewezen we dat we het snellere team zijn met de snellere auto. Qua racepace verwachtten we dat ze sterker zouden zijn, vooral in deze omstandigheden. Ik was dus niet verbaasd dat hij me in kon halen. Ik verwachtte het wel. We probeerden een alternatieve strategie met twee stops, maar misten P6 met minder dan een seconde."