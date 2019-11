Ferrari slaat terug naar Verstappen: "Hij weet helemaal niets van ons"

De opmerkingen van Max Verstappen na de Grand Prix van de Verenigde Staten zijn in het verkeerde keelgat geschoten bij Ferrari. Volgens teambaas Mattia Binotto heeft de Scuderia helemaal niets veranderd na de komst van de technical directive.

Ferrari kwam er geen moment aan te pas tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. Sebastian Vettel viel al vroeg uit met een plotseling afgebroken achterwielophanging, terwijl Charles Leclerc op ruim 50 seconden achterstand vierde werd. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Ferrari ergens totaal niet uit de verf komt: eerder was dat bijvoorbeeld in Australië en Hongarije het geval.

De slechte race kon voor Ferrari eigenlijk niet op een vervelender moment komen. Na weken van verdachtmakingen kwam er dit weekend een technical directive over de brandstoftoevoer, waar Red Bull Racing vermoedelijk om vroeg om te toetsen of Ferrari daar haar vermogensvoordeel mee behaalt. In de eerste race na die instructie liep het dus voor geen meter bij het Italiaanse team.

Volgens Binotto heeft Ferrari nog niets veranderd aan haar auto. "We moeten de technical directive eigenlijk nog goed doornemen. We hebben hem gezien, maar er nog niet tot in detail naar gekeken. Dit is de 35ste van het huidige seizoen en het is een normaal proces dat een team een verzoek tot duidelijkheid indient bij de FIA. Het is normaal dat de FIA daarna ook met een antwoord komt."

Boosheid en teleurstelling over teksten Verstappen

Na afloop van de race in de VS reageerde Verstappen bijzonder fel richting Ferrari. Hij linkte de slechte prestatie wél aan de technical directive en stelde dat de achterstand het gevolg was van 'het moeten stoppen met vals spelen'. Daar is Leclerc op zijn beurt weer boos over: "Ik vind het eerlijk gezegdeen schijnvertoning. Hij weet van niets, want hij zit niet in ons team. Hij weet helemaal niets over ons."

Bij Binotto is er vooral teleurstelling over de verdenkingen. "Ik heb na de race ook opmerkingen gehoord die ik zeer teleurstellend vind. We waren net als een week geleden heel dicht bij pole position. Sebastian had de pole kunnen pakken als hij niet in een bocht te voorzichtig was geweest. Charles had zaterdagochtend een probleem. Daardoor miste hij VT3 en moest hij de rest van het weekend met een oude specificatie motor rijden."

"Ik begrijp niet waar het over gaat. Als ik naar onze snelheid op de rechte stukken keek in de race, dan was dat zeker niet ons probleem. Beide coureurs worstelden in de openingsfase van de race met de grip. Dit soort opmerkingen zijn slecht voor de sport. Dit is niet goed en ik vind dat iedereen hier voorzichtiger mee moet zijn."