Vettel en Ferrari tasten in duister over oorzaak kapotte achterwielophanging

Voor de tweede keer in vier races zag Sebastian Vettel de zwartwit geblokte finishvlag niet. In de Verenigde Staten bezweek de achterwielophanging van zijn Ferrari, waardoor hij zijn bolide noodgedwongen in de pits moest parkeren.

Het optreden van Vettel in de Verenigde Staten duurde slechts zeven schamele ronden. In die zeven ronden wist de Duitser bovendien geen goede indruk te maken: in de eerste ronde viel hij, ondanks een redelijke start vanaf de lijn, terug van P2 naar P7. Na afloop van de race wist de viervoudig wereldkampioen tegenover onder andere GPToday.net te melden dat er vanaf de eerste ronde al iets niet lekker voelde.

"Ik kwam in de eerste ronde met niemand in aanraking, maar ik wilde ervoor zorgen dat ze de beelden gingen bekijken. Ik had gewoon heel weinig grip, kreeg de banden maar moeilijk aan de praat en had meteen een matig gevoel met de auto. Het duurde een aantal ronden om de banden aan het werk te krijgen. Daarna begon ik net in het ritme te komen, maar in bochten naar rechts bleef ik moeite houden. Daar moest ik aan aan wennen, toen opeens de ophanging afbrak."

De oorzaak achter de falende achterwielophanging is bij Ferrari nog onbekend. "We hebben geen idee wat het was. We hebben echter het hele weekend genoeg kunnen rijden zonder problemen, dus ik weet niet wat daar is gebeurd." Wel sluit Vettel uit dat de sausage kerb in bocht 8, van zaterdag op zondag neergelegd werd, de veroorzaker is. "Daar heb ik niet overheen gereden."