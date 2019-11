Lewis Hamilton pakt zesde wereldtitel: "Zoveel emoties, dit is overweldigend"

Nummer zes is binnen voor Lewis Hamilton. Met nog twee races voor de boeg stelde de Mercedes-coureur de wereldtitel in 2019 veilig door tweede te worden in de Verenigde Staten. De Brit leek zijn eigen succes nog niet helemaal te kunnen bevatten.

Hamilton wist voorafgaand aan de race al dat de wereldtitel hem bijna niet zou kunnen ontgaan. Met nog 78 te verdelen punten moest hij een voorsprong van 74 punten op teamgenoot Valtteri Bottas verdedigen. De Fin won weliswaar op het Circuit of the Americas, maar P2 was voor Hamilton genoeg om de zesde wereldtitel te pakken. De zesvoudig wereldkampioen had het echter niet makkelijk tijdens de race.

"Het is overweldigend. Vandaag was echt een zware race. Gisteren was een lastige dag voor ons en Valtteri deed het geweldig vandaag, dus een enorme felicitatie voor hem. Vandaag wilde ik me gewoon herstellen en de dubbelzege voor het team veiligstellen. Ik dacht niet dat de eenstopper mogelijk was, maar ik heb zo hard mogelijk gewerkt."

"Ik voel op dit moment zoveel emotie", omschreef Hamilton het gevoel dat hij na de race had. "Ik heb mijn hele team hier, het hele team in de fabriek, mijn vader en moeder, mijn stiefmoeder en stiefvader zijn hier, net als mijn oom en tante uit Trinidad, maar ik ben ook gesteund door de familie thuis. Het is een enorme eer om hier bij deze grootheden te staan."

Hamilton had graag willen winnen in Austin

Hamilton leek in de slotfase zelfs even op weg naar de overwinning, maar zijn strategie met een pitstop legde het af tegen de twee pitstops van Bottas. "Toen ik zes, zeven jaar oud was vertelde mijn vader mij dat ik nooit moest opgeven. Dat is het motto van de familie, dus dat zit niet in mij. Ik gaf alles en was hoopvol dat ik vandaag zou kunnen winnen, maar de banden stonden dat helaas niet toe."

Op de vraag van Martin Brundle hoeveel titels er nog in het vat zitten voor Hamilton, durfde de Mercedes-coureur geen antwoord te geven. "Ik weet niet hoeveel titels ik nog kan halen, maar als atleet voel ik me zo goed als maar kan. Ik ben klaar voor de volgende races, waarin we niet zullen verzaken en zullen blijven pushen."