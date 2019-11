Max Verstappen en Lewis Hamilton lagen aan het einde van Q2 flink met elkaar in clinch. Het resulteerde bijna in een botsing en een kwade Red Bull Racing-coureur op de boordradio.

Verstappen en Hamilton bereidden zich in de laatste minuten van Q2 voor op hun laatste vliegende ronde van de sessie. Een ongeschreven regel is dat iedere coureur in de laatste sector een gaatje laat vallen, waarbij je elkaar niet voorbij gaat. Hamilton hield zich daar niet aan en dat pikte Verstappen niet. Hij ging in de achtervolging, die uiteindelijk bijna in een crash eindigde.

En vanuit het perspectief van Max Verstappen

Unsencored team radio Max Verstappen pic.twitter.com/rx8S8e2kt6 — SportsMoments4All (@SportMoments4Al) November 2, 2019

