Verstappen haalt uit naar Hamilton: "Als je mij inhaalt, flikker dan maar op!"

Max Verstappen heeft zich na afloop van de kwalificatie in de Verenigde Staten zeer ontevreden getoond over het rijgedrag van Lewis Hamilton, die hem tijdens Q2 inhaalde voor het aanvangen van een snelle ronde.

Aan het einde van het tweede deel van de kwalificatie kwamen Verstappen en Hamilton voor een tweede run terug op het asfalt. In hun eerste run reden ze hun snelste tijd op de mediums, in run 2 kwamen ze voor de zekerheid even naar buiten op de zachtste bandencompound van Pirelli. In de aanloop naar die tweede vliegende ronde kregen de coureurs van Red Bull en Mercedes het echter met elkaar aan de stok.

Gebruikelijk is dat coureurs netjes achter elkaar blijven rijden en op die manier een gat laten vallen. Hamilton was echter voorbij gegaan aan Verstappen, die daar niet van gediend was en de Brit in de voorlaatste bocht weer in wilde halen. Dat kwam bijna tot een botsing. Tegenover Ziggo Sport luchtte Verstappen zijn hart over het voorval. "Iedereen accepteert op een gegeven moment dat iemand voor hem zit, waarna je achter elkaar blijft."

"Lewis rijdt echter gewoon door, het interesseert hem niet. Ik weet niet wat het is, arrogantie of zoiets, maar ik denk dan bij mezelf 'als hij mij inhaalt, flikker dan maar op!' Als jij mij verziekt, dan verziek ik jou ook. Toen krijg hij dat natuurlijk terug. Gelukkig gebeurde dat niet in Q3, maar dat soort dingen moet je gewoon niet doen. Niemand is daar blij mee."

Op het asfalt nam Verstappen op de best mogelijke manier revanche op Hamilton. De Nederlander reed de derde tijd tijdens Q3, terwijl Hamilton niet verder kwam dan de vijfde startpositie.