Verstappen looft stap Red Bull in kwalificaties na P3 op Circuit of the Americas

Van teleurstelling was geen sprake bij Max Verstappen na zijn derde plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Red Bull-coureur ziet dat zijn team in het afgelopen jaar een enorme stap hebben gezet qua snelheid in de kwalificatie.

Verstappen maakt tot nu toe het hele weekend in Austin al een sterke indruk. De Nederlander was de snelste van iedereen tijdens de eerste vrije training op vrijdag en volgde dat later op de dag op met een derde positie tijdens VT2. Op zaterdag gebeurde eigenlijk hetzelfde: tijdens de derde vrije training reed Verstappen de snelste tijd, waarna hij in de kwalificatie genoegen moest nemen met de derde positie.

Toch betekent dat niet dat Verstappen ontevreden is met het resultaat. Hij kwam slechts 67 duizendsten van een seconde tekort op de pole position, wat aantoont dat het tempo goed is bij Red Bull. De Limburger vertelde na de kwalificatie blij te zijn met hoe competitief hij is in de VS. "Het is voor ons een erg goed resultaat om zo competitief te zijn op een circuit als dit. Het was allemaal gewoon heel erg krap in de kwalificatie."

Het sterke kwalificatieresultaat zorgt voor een flinke dosis vertrouwen voor de race bij Verstappen, hoewel hij niet wil zeggen of de zege een mogelijkheid is. "Laten we het afwachten. Normaal gesproken zijn we altijd redelijk goed in de race en in vergelijking met het afgelopen jaar zijn we op dit moment ook veel competitiever in de kwalificaties. Dat maakt ons natuurlijk een stuk hoopvoller voor morgen, dus laten we afwachten wat er gaat gebeuren."