Horner hoopt dat tweede startrij mogelijk is voor Red Bull in Austin

Christian Horner heeft vertrouwen in een goede kwalificatie voor Max Verstappen en Alexander Albon in de Verenigde Staten. Dat vertelde de teambaas van Red Bull Racing na afloop van de derde vrije training aan Ziggo Sport.

Enig optimisme mag er ook zijn bij Red Bull na afloop van de drie vrije trainingen op het Circuit of the Americas. Tijdens de eerste oefensessie op vrijdag wist Verstappen de snelste tijd te rijden, terwijl de Nederlander op vrijdagmiddag de derde tijd reed tijdens VT2. Op zaterdag opende de zevenvoudig Grand Prix-winnaar de dag wederom goed door de snelste tijd te rijden tijdens de derde vrije training.

De snelheid lijkt er te zijn bij Red Bull en nu is het een kwestie om dat tot uiting te laten komen in de kwalificatie. Horner sprak na VT3 van een prettige sessie, maar verwacht dat Ferrari en Mercedes er een tandje bij zetten in de kwalificatie. "Ferrari en Mercedes kunnen er nog een stapje bij zetten voor de kwalificatie. Het is vandaag ook iets warmer, dus laten we kijken wat er mogelijk is."

Vorig weekend was Red Bull dankzij Verstappen de snelste auto in de kwalificatie in Mexico. Een herhaling daarvan lijkt Horner niet direct te verwachten. Wel hoopt de Britse teambaas van het Oostenrijkse team erop dat de bolides van zijn renstal zich kunnen mengen in de strijd om de tweede startrij. "Hopelijk is de tweede startrij mogelijk."