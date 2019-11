Dagboek uit de paddock: Grand Prix van de Verenigde Staten, dag 2

Vrijdag, 8.30 uur

Via de I-35 vertrek ik van New Braunfels naar het Circuit of the Americas. Het is spitsuur, maar toch staat het nergens vast. Binnen een uur heb ik de auto geparkeerd en sta ik in het mediacentrum.

Met de start van VT1 om 11.00 uur loop ik een ronde door de paddock, waar het hoofdonderwerp de reglementen voor 2021 is. Men heeft er een nachtje over kunnen slapen en het is duidelijk dat de meesten voor zijn. Waar er nog bedenkingen zijn, is er duidelijk opluchting dat het voorbij is, afgezien van het geschreeuw.

Daarin ligt de sleutel: onderhandelingen over zowel het bestuursproces als de prijzenpot van de F1 zijn het volgende strijdtoneel. Ik heb drie van deze geldworstelingen gezien tijdens mijn tijd in de F1 en ze waren allen bitter. Dit waren het 1998-2007 Concorde Agreement (Williams, McLaren en Tyrrell dreigden met een rechtszaak, maar er kwam een schikking), de opvolger tussen 2010 en 2012 (er werd gedreigd met een afsplitsing en de deal werd met drie jaar uitgesteld) en de huidige deals.

Sauber en Force India dienden natuurlijk een klacht in over de overeenkomst van 2013-2020 bij de Europese Commissie, wat later geschikt werd. Dat gebeurde pas nadat Liberty de commerciële rechten van CVC Capital Partners had overgenomen. In haar hebberige haast om de commerciële rechten in de verkoop te doen bedacht het fonds het huidige, niet functionele bestuursproces - om de aanbieding op het laatste moment af te breken.

Hoe je het ook bekijkt, de score voor verbitterdheid is drie uit drie - en ik vraag me af of het proces voor 2021-2025 minder vijandelijk gaat verlopen.

13.00 uur

Tijdens de persconferentie van de FIA is het belangrijkste onderwerp natuurlijk 2021. Ferrari-teambaas Mattia Binotto verkondigt dat er 'nog veel moet gebeuren' en zijn conculega's uiten zorgen over het bestuur. De presentatie van donderdag kan misschien maar het halve verhaal vertellen.

14.30 uur

Ik woon een besloten mediasessie met Zak Brown van McLaren bij, die uitlegt waarom de populaire James Hinchcliffe geen plek in het IndyCar-team voor 2020 heeft. Het is duidelijk dat McLaren vooral naar de toekomst kijkt, net als bij het F1-duo Carlos Sainz en Lando Norris. Wees niet verrast als Oliver Askew of Patricio O'Ward in 2020 rookietests in de F1 krijgen.

15.30 uur

De coureurs druppelen binnen na de tweede training en hebben genoeg te zeggen over de hobbels op het circuit. "Op sommige plekken moet je voorzichtig zijn als je een beetje van de lijn gaat en iemand wil uitremmen", zegt Max Verstappen. "Ik ben altijd een beetje bang om mijn rug of iets dergelijks te beschadigen."

Red Bull-teamgenoot Alexander Albon zegt echter dat het in de F2-auto's waarin hij vorig jaar racete - waarin Verstappen nooit reed - een stuk erger was. In Rusland klaagden de F1-coureurs over een te gladde asfaltlaag in Sochi, in de VS is het te hobbelig. Wat willen jullie nu, jongens?

17.30 uur

Ik heb een exclusief interview met Christian Horner als onderdeel van onze maandelijkse serie met teambazen. Het is een goed gesprek en ik kijk ernaar uit zijn woorden met jullie te delen.

Interessant genoeg denkt Horner dat de twee teams van Red Bull gecombineerd marginaal beter af zijn onder de commerciële voorstellen voor 2021 dan nu het geval is. Dit suggereert dat de bonussen van de topteams herverdeeld worden richting de rivalen in de middenmoot. Red Bull heeft natuurlijk in beide kampen een voet staan met Red Bull Racing en Toro Rosso - waarbij laatstgenoemde volgend jaar Alpha Tauri moet worden.

Daarna ga ik naar Red Bulls garage voor een rondleiding door het laboratorium van ExxonMobil en de ondersteuningsfaciliteit van het bedrijf. Het bedrijf neemt twee keer zoveel brandstof mee als nodig is (1500 liter versus 750) om ervoor te zorgen dat ze niet droog komen te staan als een batch vervuild raakt of een vat beschadigd is.

Terwijl de brandstof bij haar reis van Exxon's basis in Groot-Brittannië naar de circuits op de wereld achter slot en grendel zit, worden zelfs de lege vaten beveiligd en teruggestuurd, zodat de restjes - en hun geheimen - niet in handen van de concurrentie vallen.

19.00 uur

Ik pak in voor vertrek en rij daarna meteen een enorme file in. De lokale politie heeft toegangswegen omgezet tot een gigantische eenrichtingsweg voor mensen die de concerten op het circuit willen bijwonen. Daarbij werden opritten voor de snelweg onbegaanbaar gemaakt. De politie realiseerde zich duidelijk niet dat het F1-personeel de andere kant op moest.

Het gevolg is dat F1-personeel en racefans op volle wegen om moeten keren nadat ze het eenrichtingsverkeer verlaten - een mogelijk gevaar voor de concertgangers. Hierdoor duurde mijn reis terug dertig minuten langer dan gisteren. Op zaterdag dreigt het verkeer nog erger te zijn, tenzij de situatie aangepakt wordt.