Carlos Sainz: "Banden voor 2020 erg vreemd en erg slecht"

De Formule 1-teams mochten tijdens de eerste vrije trainingen in Austin de banden van Pirelli voor het seizoen 2020 uitproberen. De coureurs waren totaal niet onder de indruk van het rubber dat ze toegewezen kregen.

Tijdens zowel de eerste als tweede vrije training mochten de coureurs de baan opkomen met een ongemarkeerde band. Het ging hierbij om de banden die Pirelli in 2020 wil gaan gebruiken in de Formule 1. De bandenleverancier stelde voor alle teams een aantal sets beschikbaar, maar lovende kritieken krijgt het nieuwe rubber nog niet.

Romain Grosjean reed tijdens de trainingen zes ronden op het nieuwe rubber en hij merkte eigenlijk weinig verschil met de huidige banden. "Als je stickers op de zijkant zou plakken, dan zie ik het verschil niet. We hebben 's ochtends twee prototypen gebruikt en konden daarmee goed checken. Ze zijn geen steek beter, dus wat dat betreft is het teleurstellend."

Kimi Raikkonen stemt met de Haas-coureur in. "We hebben er maar een paar ronden op gereden. Het voelde erg normaal, niet bijzonder veel verschillend van wat we nu hebben." Carlos Sainz was helemaal niet blij en noemde de banden slecht. "Het was voor mij niet heel productief. We probeerden deze banden met veel sensoren te meten. De banden voelden echter heel vreemd en heel slecht aan."