100 Grands Prix voor Max Verstappen: "Vijf jaar zijn snel voorbijgegaan"

Max Verstappen viert dit weekend een mooi jubileum: de coureur van Red Bull Racing rijdt zijn honderdste Grand Prix in de Verenigde Staten. Hij verwacht een goede race te kunnen draaien.

Ruim vierenhalf jaar geleden debuteerde Verstappen bij Scuderia Toro Rosso in de Formule 1, met slechts een seizoen ervaring in de autosport. Ook daarna is het snel gegaan voor de Nederlander, die in 2016 de jongste Grand Prix-winnaar ooit werd in Spanje en in de daaropvolgende jaren nog zes zeges pakte. Dit jaar volgde in Hongarije zijn eerste pole position.

Verstappen had eigenlijk niet verwacht op zo'n jonge leeftijd al zijn 100ste Grand Prix te rijden. "Een goed begin! Natuurlijk is het allemaal heel snel gegaan. Je realiseren en zien dat op 22-jarige leeftijd al aan je 100ste Grand Prix gaat beginnen is iets wat ik nooit verwacht zou hebben - maar ik denk dat het iets goeds is. Eigenlijk zijn deze vijf jaar heel snel voorbijgegaan", vertelde hij tijdens de persconferentie.

Verstappen hoopt op zelfde vorm als in Mexico

Vorig jaar startte Verstappen vanaf P18 en eindigde hij uiteindelijk op de tweede plek. Dat lukte mede door een afwijkende strategie. Op het Circuit of the Americas verwacht de Nederlander een goede race te kunnen hebben, nadat de snelheid bij de Grand Prix van Mexico al goed was. "Ik denk dat we een goede race kunnen hebben."

"Vorig jaar was het een zeer goed resultaat door op het podium te finishen vanuit de achterhoede. Het gaf me natuurlijk de kans om een andere strategie te kiezen, wat uiteindelijk geen slechte was - maar nu willen we wat verder naar voren starten en kijken wat we kunnen doen. Ik denk dat de auto in Mexico erg goed werkte, dus dat proberen we hier voort te zetten."