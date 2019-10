Verstappen over kritiek Hamilton: "Bewijs dat ik in zijn hoofd gekropen ben"

Max Verstappen heeft gereageerd op de kritische opmerkingen van Lewis Hamilton aan zijn adres. De coureur van Red Bull Racing vindt de visie van de Brit niet kloppen, maar hij heeft verder geen problemen met de teksten.

Verstappen en Hamilton lagen kort na de start in Mexico met elkaar in de clinch. De Nederlander en de Brit streden met elkaar in de eerste bocht, waarna beide coureurs van de baan gingen en terugvielen. Hamilton klaagde na afloop van de race in de persconferentie dat hij Verstappen op een aparte manier behandeld als ze in een rechtstreeks duel zijn.

Ook verklaarde de vijfvoudig wereldkampioen dat Verstappen hem in de eerste bocht 'getorpedeerd' zou hebben. Verstappen is het daar niet mee eens, maar neemt Hamilton zijn opmerkingen niet kwalijk. De Nederlander ziet zelfs iets positiefs in die verklaringen. In de persconferentie in Austin denkt hij dat hij in het hoofd van Hamilton gekropen is.

"Kijkend naar bocht 1 en 2 in Mexico denk ik niet dat dit gebeurd is. Van mijn kant denk ik dat dit een beetje een knullige opmerking is, omdat ik vind dat ik altijd hard en eerlijk race. Ik denk dat dit niet correct is. Natuurlijk is het makkelijk om naar iemand te sneren, maar van mijn kant is het prima. Het is altijd positief als iemand over je praat, want dan zit je in hun hoofd. Ik richt me op mijn eigen rijden."