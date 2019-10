Uit de oude doos: Raikkonen alsnog naar het podium na straf voor Verstappen tijdens de US GP 2017

Kimi Raikkonen, destijds rijdend voor Ferrari, beleefde in 2017 een race die een mooi uitgangspunt zou zijn voor het script van een film over Formule 1. De Fin leek lang te kort te komen voor een podium in Texas, maar door een extra pitstop van Sebastian Vettel en een puike inhaalactie op Valtteri Bottas, reed de Fin vijf ronden voor het einde ineens op de tweede plek. Daarna moest hij echter zoals verwacht, teamgenoot Sebastian Vettel aan zich voorbij laten.

Max Verstappen ook nog achter Raikkonen

Alsof dat allemaal nog niet genoeg was sloot in de voorlaatste ronde ook Red Bull Racing-coureur Max Verstappen nog aan bij de ervaren Fin. Raikkonen verkocht zijn huid duur, maar moest de Nederlander na een discutabele inhaalactie drie bochten voor het einde van de race toch voorbij laten gaan. Raikkonen leek genoegen te moeten nemen met P4. Na de race werd Verstappen echter bestraft, omdat hij bij zijn inhaalactie met vier wielen over de witte lijn reed en dus mocht Raikkonen alsnog, enigszins verbaasd, naar het podium.