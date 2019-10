Max Verstappen eerste plaats in F1 Power Rankings kwijt aan Lewis Hamilton

Max Verstappen ging lang aan de leiding in het klassement van de Power Rankings van de Formule 1, maar die plaats is hij nu kwijt. De coureur van Red Bull Racing heeft die plek na Mexico af moeten staan aan Lewis Hamilton.

Na afloop van ieder raceweekend publiceert de Formule 1 haar Power Rankings, waarbij vijf experts een beoordeling geven aan de race die de coureurs gereden hebben. Hierbij wegen ze hun beoordeling af tegen het materiaal waarin de coureurs dit seizoen rijden. De maximale score voor een race is 50 punten en de ranglijst wordt gebaseerd op de gemiddelde score die de coureurs dit seizoen gescoord hebben.

Sinds de Grand Prix van Oostenrijk ging Verstappen fier aan de leiding van de Power Rankings, waarbij hij in de eerste seizoenshelft niet lager dan 40 punten scoorde. Dat is hem sinds de zomerstop al vier keer overkomen, waarvan drie op rij in de laatste drie races. In Mexico kreeg Verstappen 36 punten voor zijn optreden en daarmee zakt de Nederlander 36 punten, waardoor hij de leiding in het klassement af moet staan.

Hamilton profiteert daarvan. Hij scoorde in Mexico juist voor de derde keer dit jaar zijn persoonlijk hoogste score met 49 en daardoor neemt hij de leiding in de Power Rankings over van Verstappen. Het seizoensgemiddelde van Hamilton staat nu op 43.5 punten, een half punt meer dan Verstappen gemiddeld gescoord heeft. Carlos Sainz bezet stevig de derde positie in de ranglijst met 41.5 punten.

Tussenstand Power Rankings na Mexico