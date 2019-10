Jos Verstappen toont begrip: "Snap wel dat Max niet van zijn gas ging"

Jos Verstappen heeft begrip voor het feit dat Max Verstappen in de kwalificatie in Mexico niet van zijn gas ging voor de gele vlaggen. De voormalig Formule 1-coureur snapt dat het in een dergelijke situatie zonder advies van het team lastig is om de juiste keuze te maken.

Verstappen junior kreeg na afloop van de kwalificatie een gridstraf van drie plaatsen. De coureur van Red Bull Racing ging in zijn laatste ronde niet van het gas voor de gele vlaggen in de laatste bocht, waarmee gezwaaid werd na de crash van Valtteri Bottas. Hij verbeterde daardoor bovendien nog eens zijn snelste tijd, waarna de stewards ingrepen en hem dus een gridstraf oplegden.

"Max zei dat hij de gele vlag niet had gezien en alleen de auto van Bottas zag staan", vertelde Jos Verstappen maandagavond in Peptalk. "Hij ging niet van zijn gas, maar op zich snap ik wel. De coureurs krijgen het normaal gesproken heel snel van het team te horen als er een ongeluk heeft plaatsgevonden en wat je dan wel of niet moet doen."

"Dat was nu niet het geval, dus het is dan de vraag wat je als coureur doet. Je zit daarnaast in je beste rondje van het hele weekend en iedereen wil de pole pakken. Er was nog één bocht te gaan, dus hij heeft het gas erop gehouden. Hij was echter niet de enige en daar baalde Max misschien nog wel het meeste van."

'Dit was weer een goede leerschool voor Max'

Iets kritischer was vader Verstappen op het optreden van zijn zoon tijdens de persconferentie na afloop van de kwalificatie. "Ik denk dat Max misschien beter even zijn mond had kunnen houden. Dit is weer een goede leerschool geweest voor Max. De volgende keer moet hij tijd gaan kopen voor zichzelf. Bij Max ligt het hart op de tong en hij zegt precies hoe het is, maar blijkbaar kan dat niet altijd in topsport."