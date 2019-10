Albon na vijfde plek in Mexico geïrriteerd door verkeer na pitstops

Alexander Albon blijft een prima indruk maken bij Red Bull Racing. In Mexico werd de Britse Thai vijfde, maar toch was er frustratie bij hem doordat hij na zijn pitstop veel tijd verloor achter Carlos Sainz.

Na veertien ronden was Albon de eerste coureur uit de top 5 die een pitstop maakte, waarmee hij een ronde eerder was dan raceleider Charles Leclerc. Ondanks een razendsnelle pitstop kwam Albon achter Sainz terug op het asfalt. De Spanjaard kwam aan het einde van ronde 15 pas binnen om zijn versleten zachte banden in te wisselen voor een setje harde banden.

Albon claimde na de race dat hij een handvol seconden verloor achter de Spanjaard, die het lastig had op de softs maar zich wel met hand en tand verdedigde. "Het probleem was dat ik iedere keer in verkeer kwam na mijn stops. Ik verloor veel tijd bij Carlos. Dat was enorm frustrerend. Eerlijk gezegd was ik verward, omdat ik niet verwachtte dat ik met hem zou racen. Hij verdedigde zich echter goed, maar ik verloor ongeveer zes seconden. Dat was zonde."

Albon twijfelt of eenstopper mogelijk was voor hem

Een aantal coureurs wist de finish te halen met een strategie met slechts een pitstop. Albon betwijfelt echter of hij in staat was geweest om hetzelfde te doen, als hij en Red Bull Racing voor die strategie hadden gekozen. "We deden natuurlijk de tweestopper en ik weet niet zeker of we het met een stop gered hadden", gaf Albon toe.

"Gedurende sommige delen van de race was onze snelheid redelijk goed op gebruikte banden. In de fabriek moeten we er dieper op ingaan en bekijken of we iets nog beter hadden kunnen doen." Zelf heeft Albon het gevoel dat zijn vorm beter begint te worden. "Ik probeer geleidelijk wat sterker te worden. Het belangrijkste is dat ik consistent ben en dat ik laat zien dat ik mezelf verbeter."