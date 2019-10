Lewis Hamilton: "Je kan Max Verstappen het beste maar veel ruimte geven"

Lewis Hamilton en Max Verstappen hadden bij de start in Mexico een kleine aanvaring met elkaar. De regerend wereldkampioen geeft toe dat hij de Red Bull-coureur normaal meer ruimte geeft, 'omdat dat het verstandigste is wat je kan doen'.

Na 71 ronden op het Autodromo Hermanos Rodriguez kwam Hamilton als winnaar over de finish. De Mercedes-coureur was Sebastian Vettel en teamgenoot Valtteri Bottas te snel af. In de openingsfase leek het er echter niet direct op dat de Brit zijn 83ste zege zou gaan pakken. Hamilton ging kort na de start even van de baan af na een fel duel met Verstappen, die daardoor zelf ook van de baan ging.

Tijdens de persconferentie verklaarde Hamilton dat hij in eerste instantie dat Verstappen hem zou 'torpederen'. "Ik dacht op een gegeven moment dat ik getorpedeerd zou worden door Max." Daarna ging de leider van het kampioenschap dieper in op de start in Mexico, waarbij hij aangaf Verstappen altijd 'veel ruimte' geeft. "Eerst moest ik een botsing met Seb voorkomen door iets door het gras te gaan."

"Daarna reden er meerdere auto's om me heen en toen ik aanremde voor bocht 1, was Max ineens naast me. Als je eerdere races gezien heb, geef ik Max altijd veel ruimte - dat is het verstandigste wat je kan doen. Er was echter weinig ruimte om hem ruimte te geven. Ik denk dat hij wat onderstuur of zoiets had en toen werd ik ineens hard geraakt aan de achterkant. Daarna tikte ik hem bijna uit de race."

'Botsing met Max als je geen ruimte geeft'

Vervolgens ging Hamilton iets dieper in op het uitvechten van duels met Verstappen. "Iedere coureur is anders. Sommigen zijn slimmer; sommigen zijn erg slim, agressief en sommige doen er niet zo veel mee. Door je ervaringen met het racen met mensen geef je sommige coureurs extra ruimte, terwijl dat bij anderen niet nodig is. Zij zijn respectvol. Bij Max is het echter waarschijnlijk dat je botst als je geen extra ruimte geeft, dus dat doe je meestal."

"Naar mijn beleving had ik nu niet de ruimte om dat te doen. Ik denk echter niet dat het met opzet of zoiets gebeurde. Het is gewoon... hij lijkt wel een magneet te zijn voor dit soort dingen, maar desalniettemin hield ik mijn auto in het rechte spoor." Vettel sloot zich vervolgens aan bij de woorden van zijn collega. "Je kan zijn antwoord kopiëren en plakken. Het klopt."

Hamilton zo goed als zeker van zesde wereldtitel

Hamilton kan komend weekend in de Verenigde Staten zijn zesde wereldtitel in de Formule 1 pakken. Het moet redelijk raar lopen als het kampioenschap niet beslist wordt: Hamilton heeft nu 74 punten voorsprong en daarvan mag hij er in de VS 22 verliezen. Bottas moet dus winnen rijden, terwijl zijn teamgenoot dan niet hoger dan P9 mag eindigen.