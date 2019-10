Christian Horner: "Max Verstappen had zonder lekke band kunnen winnen in Mexico"

Christian Horner ziet de Grand Prix van Mexico als een gemiste kans voor Max Verstappen. De teambaas van Red Bull Racing denkt dat de Nederlander zonder lekke band gewoon mee had kunnen doen om de zege.

Verstappen kwam op het Autodromo Hermanos Rodriguez uiteindelijk niet verder dan de zesde positie. Hij was al vroeg in de race betrokken bij incidenten met zowel Lewis Hamilton als Valtteri Bottas. In duel met laatstgenoemde liep de Red Bull-coureur een lekke band op, die hem terugwierp naar de laatste positie. Horner zag dat dit moment de definitieve nekslag was voor de kansen van Verstappen.

"Het is frustrerend. Na de straf na zijn pole vocht hij met Lewis. Ze gingen beiden wijd in bocht 2, mede omdat Max ontwijkende actie moest ondernemen. Zelfs op dat moment zaten we nog in de race. Het was echt de lekke band die hij opliep bij Valtteri die zijn race verpestte. Hij moest een hele ronde rijden met een lekke band. Je kon zijn snelheid zien, want hij was zo’n twee seconden per ronde sneller dan de leiders toen hij uit de pits kwam."

Horner vertelde aan GPToday.net dat hij zag dat Red Bull Racing misschien wel over de snelste auto beschikte in Mexico. Ook verwachtte hij dat Verstappen zijn hattrick aan zeges in het Latijns-Amerikaanse land had kunnen voltooien als de race op een normale wijze was verlopen. "Ik denk dat hij had mee kunnen doen om de overwinning. De snelheid was er."

Horner ziet verzachtende omstandigheden voor straf Verstappen

Na afloop van de Mexicaanse Grand Prix ging Horner ook nog in op de straf die Verstappen na afloop van de kwalificatie kreeg. De zevenvoudig Grand Prix-winnaar moest drie plaatsen op de grid inleveren, omdat hij geen vaart geminderd had bij de gele vlaggen na de crash van Bottas in Q3. Horner beklaagde zich niet over de straf, maar zag wel een aantal verzachtende omstandigheden voor zijn coureur.

"Het incident van Valtteri maakte het LED-paneel en het systeem van de marshals kapot. Max had geen indicatie op zijn dashboard of een piepje in zijn oren. Er was wel een gele vlag, maar die was buiten zijn zicht. Het team kon hem niet inlichten, want op ons scherm kwam ook geen melding. Het was een van die dingen. Er was een gele vlag, hij kreeg straf en dat was het."

Met de opmerkingen van Verstappen tijdens de persconferentie na de kwalificatie had Horner geen problemen. "Hij probeerde gewoon eerlijk te zijn. Hij zei dat hij de auto zag. Volgens mij werd hij niet gevraagd naar de gele vlag, want ik denk niet dat hij die zag. Daarnaast zijn coureurs zo gewend geraakt aan het LED-paneel en hun dashboard."