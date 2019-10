Grand Prix van Mexico: Hamilton wint, inhaalrace Verstappen naar P6

Lewis Hamilton heeft wederom een stap gezet richting zijn zesde wereldtitel door de Mexicaanse Grand Prix te winnen. Ondanks een rit door het gras in de openingsronde bleef hij Sebastian Vettel en Valtteri Bottas voor. Max Verstappen liep een lekke band op en knokte zich daarna terug naar P6

Iedereen kwam bij de start van de race goed van zijn plek. Leclerc behield daarbij de leiding voor teamgenoot Vettel, maar voor Hamilton en Verstappen verliep de start niet naar wens. Zij knokten met elkaar in de eerste bochtencombinatie, maar gleden vervolgens daarna samen door het gras na bocht 2. Hamilton viel terug naar P5, Verstappen zelfs naar P8, terwijl Alexander Albon opschoof naar de derde plek.

Na een korte virtual safety car om een aantal brokstukken op de baan op te ruimen gingen de coureurs in ronde 3 weer verder. Verstappen wilde zich snel naar voren werken, maar zijn opmars stokte al bij Valtteri Bottas. De Nederlander ging in ronde 4 in het stadiongedeelte met een diepe uitremactie voorbij aan de Mercedes, maar zijn rechter achterband werd daarbij wel lek gesneden. Een hele ronde reed Verstappen met de lekke band en na zijn pitstop lag hij dan ook op P20.

Aan het front lukte het de Mercedessen snel om de McLarens voorbij te gaan, waarna Hamilton en Bottas dus de top 5 completeerden. De toppers bleken echter niet in staat te zijn om elkaar echt te bedreigen, waardoor het wachten werd op de pitstops. Die werden in ronde 14 afgetrapt door Albon. Hij opteerde daarbij voor een tweestopper, omdat hij van de mediums naar de mediums ging.

Leclerc kiest ook voor tweestopper

Een ronde later volgde Leclerc dat voorbeeld en daarmee kozen zij voor de alternatieve strategie. Hamilton kwam vervolgens in ronde 23 naar binnen voor zijn enige pitstop van de race, waarbij hij zijn mediums inwisselde voor harde banden. Hij ging daarbij ook definitief voorbij aan Albon.

Pas in ronde 36 en 37 kozen Bottas en Vettel ervoor om hun enige pitstop van de race te maken en ook zij wisselden naar de harde banden. Dit bracht Leclerc weer aan de leiding, maar in ronde 43 maakte hij zijn tweede stop van de race. Dat deed Albon een ronde later, waardoor zij ook aan het bandenreglement voldeden.

Hamilton kreeg hierdoor de leiding van de race in handen, met een gaatje richting Vettel en Bottas, die op hun beurt weer een gaatje hadden naar Leclerc. In de slotfase schoof alles echter als een harmonica in elkaar, waardoor de top vier van de race in een shot van de camera te vangen was. Een echt gevecht wilde er uiteindelijk niet ontstaan.

Zege 10 van 2019 voor Hamilton

Daardoor pakte Hamilton zijn tiende zege van het seizoen 2019. Vettel en Ferrari moeten genoegen nemen met de tweede positie, terwijl Bottas Hamilton door zijn derde plek tien punten zag uitlopen. Polesitter Leclerc kwam niet verder dan P4, terwijl Albon het tempo niet helemaal kon volgen en uiteindelijk de vijfde positie pakte.

Verstappen reed een sterke inhaalrace en knokte zich uiteindelijk op 64 ronden oude harde banden terug naar de zesde positie, voor het tot het einde strijdende duo Sergio Perez en Daniel Ricciardo, die beslag legden op de zevende en achtste plaatsen. Nico Hülkenberg werd in de laatste bocht door Daniil Kvyat in de muur geduwd, waardoor de Rus opschoof naar P9, voor Pierre Gasly en Hülkenberg op P11.