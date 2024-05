'Red Bull introduceert nieuwe updates in Imola'

Over twee weken gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola. Het belooft een spannend weekend te worden, want het lijkt er op dat ook het team van Red Bull Racing een groot updatepakket gaat introduceren in Italië.

Imola is het eerste Europese circuit van dit seizoen. Traditioneel gezien is dit een weekend waarin veel teams met nieuwe onderdelen komen. Eerder lekte al uit dat het team van Ferrari een groot updatepakket zou gaan introduceren in Emilia-Romagna. Ook het team van McLaren zal daar op volle oorlogssterkte aan de start verschijnen, want naast Lando Norris krijgt dan ook Oscar Piastri de beschikking over de updates die in Miami werden geïntroduceerd.

Volgens het Duitse medium Auto, Motor und Sport introduceert ook Red Bull een groot updatepakket in Imola. Dit wordt dan het tweede grote updatepakket dat de Oostenrijkse renstal dit jaar op de auto plaatst. In Suzuka kwamen ze met het eerste updatepakket, waarmee ze stappen wilden zetten. Vorig jaar introduceerde Red Bull slechts twee grote updatepakketten, toen had de Oostenrijkse renstal overigens wel een enorme voorsprong waardoor ze zich meer konden permitteren. Het is nog maar de vraag of deze updates voor een aardverschuiving gaan zorgen.