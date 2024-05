"Hamilton aanwezig op prestigieus Met Gala"

Lewis Hamilton is na de Grand Prix van Miami in de Verenigde Staten blijven hangen. De Britse Mercedes-coureur trok niet naar een circuit, maar na een rode loper. Hamilton verscheen namelijk bij het prestigieuze Met Gala in de welbekende stad New York.

Hamilton verscheen bij het Met Gala met een opvallende outfit. De Mercedes-coureur eerde John Ystumllym, één van de eerste zwarte tuinmannen in het Verenigd Koninkrijk. Hamilton verschijnt vaker op dit soort aangelegenheden, en bij Mercedes hebben ze daar dan ook geen problemen mee. Hamilton was één van de vele beroemdheden die aanwezig was in New York, en hij ging dan ook al snel het internet over. Afgelopen weekend finishte hij in Miami als zesde.