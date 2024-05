Safety Car zorgde voor chaos: "Straks heeft Lando een ronde voorsprong!"

Lando Norris schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Miami op zijn naam. De Britse McLaren-coureur profiteerde van de Safety Car, maar het leek er heel eventjes op dat de wedstrijdleiding hier volledig de mist in ging. Max Verstappen stelde tijdens de race zelfs dat Norris een rondje voorsprong kon pakken door de blunder.

In de 29ste ronde werd de Safety Car de baan opgestuurd in Miami. Kevin Magnussen had Logan Sargeant van de baan getikt, en de wedstrijdleiding neutraliseerde de Grand Prix direct. Norris reed op dat moment aan de leiding, en hij had nog geen pitstop gemaakt. Op het moment dat de Safety Car de baan in werd gestuurd, passeerde Norris net de gecrashte Williams van Sargeant. Bij het ingaan van ronde dertig dook Norris naar binnen voor zijn bandenwissel.

Op het moment dat Norris zijn pitstop maakte, reed Verstappen al achter de Safety Car. Dit was niet helemaal de bedoeling, want de Safety Car pikt gewoonlijk de leidende auto in de race op. Terwijl Norris de dertigste ronde opende stond hij dus in de pits, terwijl Verstappen achter de Safety Car reed en bocht 17 naderde. Verstappen had door dat er iets niet aan de haak was, want hij riep over de boordradio dat Norris op deze manier een rondje voorsprong zou kunnen pakken.

Dat was niet de bedoeling, en dat realiseerde de wedstrijdleiding zich ook. Toen ook Verstappen begon aan rondje dertig vroeg hij over de boordradio of hij de Safety Car mocht passeren. Hij kreeg groen licht vanaf de pitmuur, en de bestuurder van de Safety Car gebaarde ook al dat hij erlangs mocht gaan. Dit was net op tijd, want Norris reed op dat moment in bocht 14. Verstappen kwam op dat moment bocht 8 uit. Het scheelde niet veel, of Norris had een rondje voorsprong gepakt. Dat had voor onhandige situaties kunnen zorgen.