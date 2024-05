Wolff sluit gesprekken met Verstappen niet uit

Mercedes-teambaas Toto Wolff flirtte in de afgelopen maanden regelmatig met Max Verstappen. Bij Red Bull zijn ze daar helemaal klaar mee, maar Wolff blijft doorgaan. Hij stelt dat Verstappen de sleutel voor de rijdersmarkt op dit moment in handen heeft.

Verstappen beschikt nog over een langlopend contract bij Red Bull Racing, maar toch werd hij in verband gebracht met een transfer. Dit heeft te maken met de onrust binnen Red Bull Racing, en dat zorgde weer voor veel geruchten. Aangezien Lewis Hamilton na dit jaar vertrekt bij Mercedes, komt er daar een stoeltje vrij. Wolff houdt alle opties open, en hij ziet Verstappen als een mogelijkheid.

Mogelijkheden

Verstappen stelde eerder al dat hij niet wil vertrekken, en dat werd ook geëchood door de Red Bull-top. Wolff ontkende dat er deze week gesprekken op de planning staan. Tegenover de internationale media blijft Wolff mysterieus: "We hebben alle mogelijkheden besproken. Ik wil open en eerlijk zijn tegenover iedereen en het niet laten blijken alsof we aan het schaken zijn met mensen. Dat doen we namelijk niet. We willen onze tijd nemen en ook zien wat Max gaat doen. Carlos was bijvoorbeeld in Miami sterk, dus we zitten voorlopig in de observatiemodus."

Sleutel tot de markt

Wolff weet echter ook wel dat het niet zo makkelijk is om Verstappen los te weken bij Red Bull. De Oostenrijker blijft echter naar de Nederlandse wereldkampioen wijzen: "Ik denk dat voor alle teams Max echt de sleutel tot de markt is. Ik heb het al eerder gezegd, als ik hem was, zou ik in elk geval voor 2025 nog niet vertrekken. Momenteel is hij echter aan zet en misschien hoeft hij zelfs niet eens te kiezen. In dat geval blijft alles doorgaan zoals het nu is."