Max Verstappen heeft een gevoelige tik opgelopen in de strijd om het podium in Mexico. In de vijfde ronde liep de Nederlander Valtteri Bottas in, waarbij hij wel een lekke band opliep.

Verstappen startte nog goed in Mexico, want voor bocht 1 zat de Nederlander voor Lewis Hamilton. De twee duwden elkaar echter van de baan waardoor de Red Bull-coureur terugviel tot achter Bottas. Verstappen haalde de Mercedes-coureur in in het stadiongedeelte, maar liep daarbij een lekke band op. Daardoor ligt de hij momenteel op de twintigste en laatste plaats.