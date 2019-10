Max Verstappen: "Als je ouder wordt, ga je van je fouten leren"

Voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Mexico nam Channel 4 Max Verstappen mee op een voor een interview. De Nederlander staat op dit moment vierde in het kampioenschap en heeft zijn eerste pole position dit jaar weten te pakken. Het weekend voorloopt tot nu toe als een achtbaan voor Max Verstappen. Gisteren leek hij zijn tweede pole binnen te halen, maar door een gridstraf moet de Limburger nu vanaf P4 starten.

Verstappen, de huidige ‘King of Mexico’ dat door Nederlandse fans liefkozend Maxico genoemd, heeft dit te danken aan de prestaties die hij er de afgelopen twee jaar wist neer te zetten. Hij heeft sinds de overstap naar Red Bull Racing veel problemen gehad. De Renault-motor werkte telkens niet mee, terwijl de bolide goed was. In Mexico was dit anders, want daar wist de Nederlander de afgelopen twee jaar te winnen.

Wat precies de kracht van ‘Maxico’ is, weet Verstappen zelf ook niet helemaal te verklaren. “Ik weet echt niet wat er is met deze baan”, zegt de Max lachend. “Het circuit is anders dan de anderen op de kalender. Er is weinig grip en je glijdt makkelijk weg in de smalle bochten. Het stadion-gedeelte is traag, dus daar kan je veel tijd winnen. Ik wil altijd winnen, overal. Als het mogelijk is, dan gaan we ervoor, maar dit had ik niet verwacht in Mexico.”

Verstappen racet al wel een aantal jaren in de Formule 1, maar de overwinningen komen niet zo snel als hij zou willen. Red Bull staat bekend om hun sterke chassis, dat ontworpen wordt door Adrian Newey. Verstappen meent dat dit de sleutel is, maar als je niet wil winnen dan kan je volgens de Nederlander “beter thuisblijven”. “Elke overwinning is anders qua emotie, met Oostenrijk en Hockenheim dit jaar als favorieten. Ik was blij, maar dacht bij mezelf ook dat de volgende weer mocht komen.”

Verstappen werd in zijn beginjaren in de Formule 1 omschreven als ongeduldig, kinderachtig en gevaarlijk. Dit zijn enkele woorden die naar de coureur gesmeten werden. De coureur, die deze maand 22 werd, vindt zichzelf ook meer volwassen geworden. “Ik word steeds ouder”, zo zegt de Nederlander met een grijns op zijn gezicht. “Als je ouder wordt dan ga je van je fouten leren en heb je meer ervaring.”