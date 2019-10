Jacques Villeneuve: "Max Verstappen is een slecht rolmodel"

De domme actie van Max Verstappen aan het einde van de kwalificatie in Mexico is ook Jacques Villeneuve niet ontgaan. De wereldkampioen van 1997 noemt de Nederlander 'een slecht rolmodel'.

Verstappen kreeg na afloop van de kwalificatie een gridstraf van drie plaatsen toebedeeld, waardoor hij zijn pole position voor de race in Mexico kwijtraakte. De Red Bull Racing-coureur minderde geen vaart toen hij in de laatste bocht langs de gecrashte Valtteri Bottas reed. Op dat moment werd er op dat punt met gele vlaggen gezwaaid. Aanvankelijk leek hij echter weg te komen met het voorval.

Tijdens de persconferentie bevestigde Verstappen echter dat hij zich bewust was van de situatie, maar dat hij met opzet niet van het gas ging. De stewards konden daarna eigenlijk niets anders dan een onderzoek openen naar het gedrag op de baan van Verstappen en dat kostte hem uiteindelijk dus een gridstraf van drie plaatsen. Daardoor start hij zondag vanaf de vierde positie.

'Je hoort vlaggen te gehoorzamen'

Volgens Villeneuve is het niet goed te praten dat Verstappen niet van zijn gas ging na de crash van Bottas. De Canadees betoogde tegenover Motorsport-Magazin.com dat een coureur weet dat de eerste regel in de autosport is dat hij de gezwaaide vlaggen dient te gehoorzamen. "Wat ertoe doet, is dat de vlag op het circuit te zien is. Al het andere is slechts een hulpmiddel. De eerste regel die je leert is om de vlaggen te gehoorzamen."

Villeneuve vindt het kwalijk dat Verstappen een loopje nam met de veiligheid op het circuit, wat de reden was dat er met gele vlaggen gezwaaid werd. De voormalig coureur van onder andere Williams en BAR vindt de Nederlander tevens een slecht rolmodel. "Ik denk dat hij een slecht rolmodel is, en niet alleen om veiligheidsredenen. Hij stond op de pole position en dacht niet al te veel na. Dat was niet slim."