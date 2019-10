Max Verstappen reageert op gridstraf: "Dit is erg teleurstellend"

Max Verstappen is zijn pole position in Mexico kwijtgeraakt nadat hij in zijn laatste ronde van Q3 niet van het gas ging voor een gele vlag. De Nederlander heeft laten weten dat besluit bijzonder teleurstellend te vinden.

Tijdens de kwalificatie reed Verstappen zich op zeer overtuigende wijze naar de pole position. In de eerste run was hij al de snelste man van het veld geweest, waarna hij zich in zijn tweede run nog verbeterde. Daar ging uiteindelijk de schoen wringen: de coureur van Red Bull Racing verbeterde zijn tijd toen hij er met gele vlaggen gezwaaid werd in de laatste bocht door een crash van Valtteri Bottas.

De stewards leken geen onderzoek in te stellen naar het vergrijp, maar Verstappen bracht de wedstrijdleiding tijdens de persconferentie in verlegenheid. Daar verklaarde de Nederlander dat hij het wrak van Bottas had gezien, maar dat hij niet van zijn gas was gegaan. De stewards stelden alsnog een onderzoek in naar Verstappen en besloten dus uiteindelijk om hem zijn pole position te ontnemen.

Verstappen houdt vertrouwen in goede race

Inmiddels heeft Verstappen zelf gereageerd op het ontvangen van een gridstraf in Mexico en dat noemt hij 'zeer teleurstellend'. "Het is zeer teleurstellend om een gridstraf te krijgen voor de race. Ferrari zal morgen zeer snel zijn, dus het wordt belangrijk om je banden in leven te houden. Onze auto voelt echter goed aan voor de race, dus het zou een spannend gevecht moeten worden.

Door de straf voor Verstappen schuiven de nummers 2, 3 en 4 uit de kwalificatie een plekje op. Charles Leclerc erft hierdoor de eerste startpositie, waarbij hij de eerste startrij zal delen met teamgenoot Sebastian Vettel. Lewis Hamilton schuift op naar de derde positie en zal de tweede startrij dus delen met Verstappen.