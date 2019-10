Stewards onderzoeken of Verstappen zich moet verantwoorden voor slotfase Q3

Max Verstappen lijkt zijn pole position in Mexico te mogen houden. De FIA lijkt geen onderzoek in te stellen naar de tijdsverbetering van de Nederlander in de slotfase van de kwalificatie, maar onderzoekt zijn data wel opnieuw na 'provocatieve' opmerkingen in de persconferentie.

Verstappen was al zeker van de pole position toen hij in de laatste seconden zijn tijd verbeterde. Dat leek de Nederlander te doen onder een gele vlag, omdat Valtteri Bottas in de laatste bocht gecrasht was. De marshals zwaaiden met hun gele vlaggen, maar op de LED-panelen naast het circuit was de gele vlag nog niet te zien. Dit zorgde voor veel verwarring over of Verstappen zijn tijd had verbeterd onder geneutraliseerde omstandigheden.

De stewards hebben vooralsnog besloten om geen onderzoek te doen naar Verstappen, die zijn pole dus lijkt te mogen houden. Dat heeft hij bovendien te danken aan het feit dat hij in de laatste minisector van het circuit, waar de gele vlaggen gezwaaid werden, zijn tijd niet wist te verbeteren. Desondanks verbeterde hij wel de beste tijd van de dag in de gehele laatste sector, wat voor extra verwarring zorgde.

Wel bracht Verstappen zichzelf in een lastig parket tijdens de persconferentie. De Red Bull-coureur verklaarde daar dat hij het wrak van Bottas absoluut gezien had, maar dat hij niet van zijn gas gegaan is. "Daar leek het niet op, hè?" zei hij tijdens het persmoment. Dat kan Verstappen nog duur komen te staan, want de FIA onderzoekt op dit moment of er alsnog een onderzoek naar hem ingesteld moet worden.