Sebastian Vettel verwacht 'zeer spannende' strijd om pole position

Ferrari maakte een sterke indruk op de vrijdag in Mexico, maar Sebastian Vettel verwacht niet dat de Scuderia zomaar pole position gaat pakken. Hij verwacht een spannende strijd om de eerste startpositie.

Vettel eindigde de tweede vrije training bovenaan de rangschikking met een kleine marge op Max Verstappen, maar de Red Bull-coureur meent dat hij in de kwalificatie niet op kan boksen tegen de Ferrari's. De omstandigheden in Mexico-Stad waren listig en de coureurs hadden moeite om op het asfalt te blijven. Ondanks de lastigheden was Vettel blij met de balans van zijn auto in de tweede sessie.

"Ik denk niet dat je hier ooit een geweldig gevoel gaat krijgen, want de auto beweegt altijd veel", vertelde Vettel tegenover onder andere GPToday.net. "In de middag was het echter in orde. Ik was in staat om het ritme te vinden en door te gaan. Laten we het afwachten. Ik denk dat we ons nog kunnen verbeteren, maar het zal bijzonder krap worden. Dat is echter wel wat we willen."

Vettel ging ook in op de problemen die de coureurs kenden om in de eerste trainingen op de baan te blijven in Mexico. Vooral de eerste bocht bleek een scherprechter, ook voor de Ferrari-coureur zelf. "Ik had deze ochtend een redelijk groot aandeel. Volgens mij was ik de koning van bocht 1 en door het gras gaan daar. Ik hou wel van wat grasmaaien."

Bandenslijtage Ferrari 'bemoedigend' volgens Vettel

De bandenslijtage was een ander belangrijk onderwerp op vrijdag in Mexico. Vooral de softs en de mediums leken redelijk snel de geest te geven. Vettel stelde na de trainingen dat hij het slechtste van de softs niet meemaakte, omdat hij zijn racesimulatie reed op de mediums. Desondanks vond de Duitser de slijtage bij Ferrari ten opzichte van de concurrentie wel bemoedigend.

"Wij hebben het werk gesplitst en ik kreeg de taak om meer te doen op de mediums", vertelde hij. "Het was oké, in vergelijking met andere coureurs zag het er bij ons niet zo slecht uit. Ik heb er nog geen compleet beeld van, maar het zag er oké uit. Ik reed slechts twee ronden op de softs en toen ik ze liet monteren, waren ze fris. Ik heb dus niet op de slechtste band van de dag gereden tijdens de lange run."

