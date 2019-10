Hamilton verwacht 'drie of vier pitstops' in Mexico door agressieve bandenslijtage

Lewis Hamilton maakt zich zorgen over de 'agressieve' bandenslijtage waar de Formule 1 mee kampt in Mexico. De Mercedes-coureur verwacht dan ook dat er misschien wel drie of vier pitstops nodig zijn om de race uit te kunnen rijden.

De zachtste bandencompound die Pirelli mee heeft genomen dit weekend leek tijdens lange stints al snel snelheid te verliezen, terwijl een aantal coureurs last hadden van korrelvorming op de mediums. Volgens Hamilton zorgt de hoogte waarop Mexico-Stad ligt ervoor dat de auto's veel lastiger te besturen zijn, wat op zijn beurt weer een beschadigend effect heeft op de banden.

"Het is redelijk kansloos hier met de banden. Het lijkt erop dat we zondag drie of vier pitstops gaan doen", verklaarde Hamilton na de tweede vrije training tegenover GPToday.net. "Dit circuit is zo agressief voor de banden. Zodra er korrelvorming op het loopvlak van de band plaatsvindt, is het ook veel makkelijker om een wiel te blokkeren."

"Zodra je een keer een wiel blokkeert, zit er meteen een vlakke kant op. Daardoor rammelen de vullingen bijna uit je kiezen. Gelukkig had ik daar vandaag geen last van, dus ik zal proberen het te vermijden. We hebben enorm veel downforce, maar de luchtdichtheid is laag. Daardoor glijd je veel. Het wordt interessant. We hebben een extra DRS-zone, dus ik hoop dat dit ons dichterbij elkaar brengt voor duels."

Hamilton wil meer tijd vinden voor zaterdag

Hamilton eindigde de tweede training op de vijfde positie met bijna een seconde achterstand op snelste man Sebastian Vettel. Hoewel de Mercedes-coureur toegeeft dat hij niet blij was met de afstelling van zijn W10, zegt hij zelf ook nog wat tijd te kunnen vinden. "Het was geen geweldige dag, maar dat is hier voor ons bijna gebruikelijk. We hebben veel geleerd en zijn geen grote problemen tegengekomen."

"Het gaat om het begrijpen van de banden. Het was koel in de ochtend en iets warmer tijdens VT2. Het is lastig om op te merken hoe we deze banden aan de praat moeten krijgen, maar dat is hoe het spel gespeeld wordt. We liggen niet ver achter de Red Bulls, maar de Ferrari's... Zij blijven hun motor maar open schroeven op de rechte stukken. Het verschil tussen ons op de rechte stukken is enorm."

"Er zit nog meer aan te komen voor mij, want Valtteri was drie tienden sneller. Het voelde in VT1 redelijk goed en daarna voerden we wat veranderingen door voor VT2. Het gripniveau en de temperatuur van de baan veranderden een beetje en het lukte ons niet om de setup perfect te krijgen. Ook ikzelf kreeg het niet voor elkaar om een perfecte ronde te rijden. Ik zal vanavond dus kijken hoe ik dat kan oplossen."