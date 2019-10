Renault gebruikte remsysteem 'jarenlang' voordat het illegaal verklaard werd

Renault heeft het in Japan illegaal verklaarde systeem voor het aanpassen van de rembalans jarenlang zonder problemen kunnen gebruiken. Dat verklaarde teambaas Cyril Abiteboul in Mexico.

Renault werd na de Japanse Grand Prix uit de uitslag van de race gehaald, nadat de stewards ontdekten dat het remsysteem een hulpmiddel voor de coureurs was. Dat is volgens de sportieve reglementen niet toegestaan. Racing Point ging op Suzuka in protest tegen Renault, wat leidde tot de diskwalificatie, maar volgens Abiteboul gebruikte het team dit systeem al 'jarenlang'.

"Ik wil niet op de details ingaan, maar het is niet van dit seizoen. We hebben dit eerder ontwikkeld", vertelde Abiteboul aan onder andere GPToday.net. "Ik ben het eens dat het een hulpmiddel voor coureurs is. Er zijn een aantal dingen die een hulpmiddel zijn, dus er zit een element van subjectiviteit in. We hebben het zoveel jaren al gebruikt dat we het niet dachten dat het in twijfel getrokken kon worden, tot wat recent gebeurde."

'Complexe reglementen spreken zichzelf soms tegen'

Abiteboul gaf toe dat hij vreesde dat de complexiteit van de reglementen inhoudt dat die zichzelf soms tegenspreken. Racing Point dacht dat het team de technische reglementen verbrak, maar het werd uiteindelijk bestraft voor het niet naleven van de sportieve reglementen. "Het was voor ons belangrijk te benadrukken dat de auto legaal is en voldoet aan de technische regels", stelt Abiteboul.

"We erkennen echter ook dat je niet aan slechts een set reglementen moet voldoen, maar aan alle reglementen: de technische, sportieve en binnenkort ook de financiële. De Formule 1 ontwikkelt zich en reglementen worden steeds complexer. Soms spreken ze zichzelf tegen en dit is misschien zo'n geval waarin we dat tegenkomen. Een sportief reglement is echter iets wat subjectiever is, vooral wat betreft artikel 27.1 over driver aids."

"We ontkennen niet dat het een vorm hiervan is. Niet om de auto sneller te maken, maar om de coureur werk uit handen te nemen. Er zou dus altijd een ietwat subjectieve beoordeling zijn over in hoeverre het de coureur echt helpt en of het acceptabel is. De stewards hebben bepaald dat het niet acceptabel is, dus dan is het zo. Dat laten we achter ons. Ik vind het hard voor het team, maar mogelijk nog harder voor de coureurs."

"Ik denk dat het niet goed erkent wat zij doen. Het schijnt een negatief licht op wat ze doen en de manier waarop ze presteren in de auto. Ik zie bijna voor me dat mensen op blogs denken dat de auto automatisch remt, wat duidelijk niet het geval is."