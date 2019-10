Alexander Albon: "Spinde omdat ik te ver op de kerbstones reed"

Alexander Albon maakte op de vrijdag in Mexico geen beste beurt. De rookie van Red Bull Racing crashte tijdens de tweede vrije training door wat hij zelf na afloop 'een frustrerende' fout noemde.

De tweede training van Albon zat er na een kwartiertje al op, nadat hij zijn bolide in de zevende bocht tegen de bandenstapels gleed. De Britse Thai verklaarde tegenover GPToday.net dat hij waarschijnlijk te ver op de kerbstones zat bij het insturen. "Ik raakte de auto bij het insturen kwijt, want ik zat iets te ver op de kerbstones bij het ingaan van de bocht. Ik moet er nog even goed naar kijken, maar de auto gaat snel als je eenmaal in een spin raakt."

"Het verraste me wel een beetje. De auto gaat snel als deze eenmaal uitbreekt. Het is jammer, maar ik hecht er niet te veel waarde aan. In VT1 ging het niet verkeerd en in VT2 had ik het wat lastiger, maar ik denk dat we er positieve dingen uit kunnen halen. Natuurlijk heb ik veel tijd gemist tijdens de racesimulaties, dus misschien moeten we het plan voor morgen wat veranderen."

Albon verwacht dat schade zaterdag gerepareerd is

Albon noteerde in de tweede vrije training geen tijd en eindigde dus op de laatste positie. In de eerste oefensessie van de dag verging het de nummer 3 van het Formule 2-kampioenschap van 2018 een stuk beter met een vierde positie in de eindrangschikking. Hij gaf toen zes tienden toe op snelste man Lewis Hamilton, terwijl het gat naar teamgenoot Max Verstappen zo'n halve seconde was in het voordeel van de Nederlander.

Bij de crash liep de Red Bull RB15 van Albon redelijk wat schade op, maar volgens de coureur zal hij morgen gewoon in actie kunnen komen. "Het is niet geweldig, maar de auto zal op tijd klaar zijn voor morgen. Dat is het belangrijkste, want hierdoor mis ik alleen vandaag tijd en niet ook morgen nog. Het was een frustrerende fout, waardoor ik veel rijtijd in VT2 miste."