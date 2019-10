Max Verstappen: "Kunnen niet genoeg tijd terugpakken op Ferrari in bochten"

Max Verstappen kon na de vrijdag in Mexico-Stad een punt aanwijzen waarop iedereen het lastig leek te hebben: de banden. De slijtage van het rubber bleek hoog te zijn, mede doordat er sprake was van korrelvorming.

De banden van Pirelli hebben het in de afgelopen jaren vaker zwaar gehad op het Autodromo Hermanos Rodriguez. In 2018 waren die problemen het duidelijkst merkbaar door graining, korrelvorming op het loopvlak van de band. Ondanks maatregelen van Pirelli blijken die problemen in 2019 nog niet verholpen te zijn. "Aanvankelijk voelde het goed, maar je kon zien dat iedereen er moeite mee had", zei Verstappen tegenover Sky Sports F1 over de zachte banden.

Op het Autodromo Hermanos Rodriguez maakte Verstappen een prima indruk op vrijdag. In de eerste vrije training reed de Nederlander de derde tijd en in de tweede sessie was hij zelfs de nummer twee, beide keren met slechts een tiende achterstand op de snelste man. De coureur van Red Bull verwacht niet dat hij in de kwalificatie een rol van betekenis gaat spelen in de strijd om pole position, vooral door de snelheid van Ferrari.

"Ik denk niet dat we in de kwalificatie met ze kunnen vechten. Ze zijn gewoon te snel. De rest zit allemaal in hetzelfde gebied qua snelheid, maar zij liggen mijlenver voor. Zo is dat helaas op dit moment. We kunnen de tijd helaas niet terugwinnen in de bochten. Voor ons geldt dat we ons iets meer op de race moeten richten. Als we de banden onder controle kunnen houden, zal het een goede race worden."