Max Verstappen: "Red Bull heeft focus iets eerder naar volgend jaar verlegd"

Max Verstappen zegt dat Red Bull Racing de focus al volledig naar 2020 verlegd heeft. Dat heeft het team eerder gedaan dan in voorgaande jaren, waarbij er in de rest van 2019 ook alvast dingen gaat proberen voor volgend jaar.

Sinds de Grand Prix van Japan is Verstappen uitgeschakeld in de strijd om de wereldtitel. Op Suzuka viel de Nederlander uit, nadat hij al kort na de start van de baan getikt werd door Charles Leclerc en forse schade opliep aan zijn vloer. Ook bij de overige races na de zomerstop ging het nog niet zoals gehoopt voor Verstappen, die Red Bull de aansluiting ziet verliezen met Mercedes en Ferrari.

Toch wanhoopt Verstappen niet, zeker niet met betrekking tot 2020. Tegenover GPToday.net verklaarde de Red Bull-coureur dat het team de focus al naar 2020 verlegd heeft. “Volgend jaar is weer een nieuw jaar, en iedereen is ook alweer een tijd bezig met de auto voor 2020. We hebben weer veel nieuwe ideeën en veel geleerd dit jaar qua wat we beter kunnen doen. Hopelijk staan we er met de auto meteen beter bij.”

“Aan het eind van het seizoen komt er qua updates natuurlijk een stuk minder, dus iedereen is op dit moment wel redelijk gefocust op volgend jaar. Dat is bij Mercedes natuurlijk ook het geval. Zeker als je al zo vroeg in het seizoen zo’n voorsprong hebt, dan kan je ook alweer vroeg naar de volgende auto toe gaan. Daar hebben ze door de jaren heen een voordeel mee gehad."

Red Bull gaat dingen proberen tijdens laatste races

Volgens Verstappen is Red Bull dit jaar eerder geswitcht dan in de afgelopen jaren. “We hebben de focus misschien wel iets eerder naar 2020 gelegd. Je moet natuurlijk altijd wel door blijven ontwikkelen, ook dit jaar, om te weten wat goed en slecht is voor volgend jaar. Het is dus altijd een beetje kiezen wat je gaat doen. Als je een auto gaat bouwen voor volgend jaar maar je hebt dit jaar niets geleerd, dan heeft het ook geen zin.”

De rest van 2019 zal deels in het teken staan van dingen proberen voor het nieuwe seizoen. “Er is in de laatste races zeker ruimte om te proberen en ideeën te geven voor volgend jaar. We zijn natuurlijk ook druk bezig met volgend jaar en er komen zeker nog dingen aan die voor volgend jaar weer ideeën gaan geven. Dat hoeft niet meteen beter te zijn op deze auto, maar het zijn ideeën voor de nieuwe auto.”