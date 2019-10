Sebastian Vettel ontkent dat circuit in Mexico in voordeel van Ferrari is

Is Ferrari de favoriet voor de Grand Prix van Mexico? Ondanks het enorme voordeel van de Scuderia op de lange rechte stukken ziet Sebastian Vettel zijn team niet als de uitgesproken favoriet in Mexico-Stad.

Het Autodromo Hermanos Rodriguez heeft een enorm lang recht stuk, waarvan verwacht wordt dat het Ferrari in de kaart speelt. Het Italiaanse team heeft het hele seizoen al een enorm voordeel als het aankomt op snelheid op de rechte stukken. Vettel benadrukte tijdens de persconferentie echter dat er andere stukken van het circuit zijn waar de auto het lastig zou kunnen hebben, zoals bij eerdere races in 2019 te zien was.

"Het hangt er vanaf. Natuurlijk kijken mensen naar het circuit en zien ze het rechte stuk. Daar zijn we dit jaar sterk geweest, maar er zijn ook een aantal bochten. Tevens is dit een circuit waar efficiëntie niet heel belangrijk is. Ik denk dat we een redelijk efficiënte auto hebben, dus dat kunnen we misschien niet in ons voordeel gebruiken. We zullen zien hoe het gaat op de bochtige secties. Dit type bochten is onze zwakke plek geweest, dus we zullen zien."

Vettel kan kansen Ferrari niet inschatten

Ferrari heeft sinds de zomerstop alle mogelijke pole positions gepakt, maar desondanks lukte het Vettel en Charles Leclerc niet om dit in de laatste twee races om te zetten in een overwinning. In Mexico staat de Scuderia al sinds 1990 droog, hoewel daarbij gezegd moet worden dat de race tussen 1993 en 2014 niet op de kalender stond.

Vettel kan niet voorspellen hoe groot de kansen van Ferrari dit weekend zijn, maar hij heeft er vertrouwen in dat ze het gevecht met de concurrenten aan kunnen gaan. "Hopelijk lukt het. Zo niet, dan komen we volgend jaar terug. Ik kan niet voorspellen wat er gaat gebeuren, maar ik heb er vertrouwen in. We hebben een sterk pakket en een deel van het circuit dat in ons voordeel zou moeten zijn, maar andere stukken zijn lastiger. We gaan zien hoe het gaat lopen."