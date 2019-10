FIA beslist over protest Racing Point: Renault definitief gediskwalificeerd in Japan

De beide bolides van het Renault F1 team zijn ten gevolge van het onderzoek dat was ingesteld naar aanleiding van een protest ingediend door Racing Point, definitief illegaal verklaard. Racing Point had een twaalf bladzijden tellend protest ingediend bij de FIA, waarin zij betoogden dat het Franse team een systeem in haar bolides had geinstalleerd dat automatisch de rembalans aan zou passen, wat niet compliant zou zijn met het sportreglement van de FIA. De FIA besliste na uitvoerig onderzoek dat de klacht van Force India niet volledig gegrond was, maar besliste desondanks dat er wel degelijk een technisch hulpmiddel in de Renault-bolides was geinstalleerd dat in strijd was met artikel 27.1 van het sportreglement van de FIA. Het systeem zou namelijk het aanpassen van de rembalans wel vergemakkelijken voor de coureur en wordt daarom gezien als een illegaal technisch hulpmiddel.

Door het besluit van de FIA zijn beide bolides van Renault uit de uitslag van de Grand Prix van Japan geschrapt. De uitslag wordt daardoor vanaf P6 tot P10: