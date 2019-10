Net zoals bepaalde coureurs ‘Formule 1’ op hun voorhoofd hebben staan nog lang voordat ze de koningsklasse van de autosport uiteindelijk bereiken, was het bij Frederic Vasseur ook duidelijk dat hij het tot het hoogste niveau zou schoppen. Niet als coureur, maar als teambaas.

Nadat hij als kind zijn geluk beproefde in de karts, studeerde hij af van de ESTACA, de bekende Franse universiteit voor de automobiel-, luchtvaart- en transportindustrie. Daarna vormde hij zijn eigen Formule Renault-team, voordat hij via de F3 en GP2 opklom naar de F1, aanvankelijk met Renault.

De volgende stap voor de Parijzenaar – de 51-jarige komt uit de zuidelijke buitenwijken van de stad – was naar het net buiten Zürich liggende Hinwil. Daar werd hij teambaas van Sauber Motorsport AG, sinds 2019 ook bekend als Alfa Romeo F1 Team.

Door de jaren had ‘Fred’ een aantal illustere coureurs in dienst. Het kan geen toeval zijn dat zijn team ASM – hernoemd naar ART nadat hij samen ging werken met Nicolas Todt – een lijst kampioenen heeft met onder andere Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Stoffel Vandoorne en Esteban Ocon. In totaal promoveerden tot nu toe 12 coureurs van ASM/ART naar de F1, waaronder vier Grand Prix-winnaars.

Hoewel Vasseurs periode bij Renault F1 kort was – eigenlijk alleen het seizoen 2016 – gaf zijn vertrek hem het stempel dat hij een man is die handelt naar waar hij in gelooft. Als racing director na een lastige periode onder (het met beperkende middelen opererende) Genii Capital had hij een visie voor de reorganisatie van het team; het management had een andere visie. Het resultaat: hij trad na een seizoen af – waarbij hij principes belangrijker vond dan ten koste van alles in de F1 blijven.

Zes maanden later, in juni 2017, werd Fred benaderd om het stokje over te nemen bij Sauber. Zij zaten in een acute neerwaartse spiraal en, in de ogen van de meesten op dat moment nog vervelender, vast aan Honda voor 2018.

Freds eerste actie was de deal, die op dat moment nog niet bindend was, annuleren. Kort daarna werd een ‘back-end deal’ – motor, versnellingsbak en hieraan gerelateerde hydraulica en elektronica – gesloten met Ferrari. De volgende stap was de Alfa Romeo-livery in 2018, gevolgd door volledige naamrechten vanaf dit seizoen.

Alfa Romeo 'gewoon' titelsponsor

Spoel de tijd vooruit naar de zaterdag in Sochi. We zitten in het kantoor van Fred en stilte na een directe vraag lijkt geruchten in de paddock te bevestigen dat de deal tot eind 2021 loopt. Hij zegt duidelijk liever niets dan dat hij een verhaal verzint, zoals ik eerder ervaren heb bij wat mensen in de F1. De meesten van hen verlieten de F1 uiteindelijk met beschadigde reputaties.

Hij zegt echter meer als ik vraag of het eigen vermogen van eigenaar wisselde om de naamdeal voor het team en het chassis te faciliteren: “Het is een deal voor de naam, zoals ze doen in het voetbal. Ze zijn eigenlijk titelsponsor,” waaraan hij toevoegt, “want de C in de chassisnaam blijft” – een referentie naar de gewoonte van Sauber om de auto te vernoemen naar de vrouw van oprichter Peter Sauber, Christiane.

Gezien alle speculatie over de toekomst van Antonio Giovinazzi – ondanks dat de Italiaanse rookie zijn niveau significant opgekrikt heeft sinds zijn onnodige crash in de slotfase op Spa – is de logische vraag hoeveel input Alfa Romeo heeft in de selectie van de coureur. Heeft het bedrijf het recht een coureur te nomineren?

“We hebben hier een open discussie over”, opent hij het antwoord. “Op dit moment hebben we nog geen gesprekken gehad, maar dat zullen we op korte termijn wel hebben.”

“Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde belang, want we zitten in hetzelfde schuitje en we moeten samenwerken om resultaten te behalen. We kunnen geen situatie hebben waarin ik graag A wil hebben en zij graag B willen nomineren. Ze investeren in het team en ze hebben ons nodig om de resultaten te halen.” Daar is duidelijk wat verdeeldheid…

Tevreden over wederopstanding Giovinazzi

Als er ooit een man was die de skills en ervaring heeft om een jonge coureur op te leiden, dan is het Vasseur. Heeft Giovinazzi dan genoeg gepresteerd om een nieuwe kans in de rood-witte cockpit te krijgen?

“Antonio is een rookie en ik vind dat hij sinds het begin van het jaar al goed presteert in de kwalificaties. Hij is nu gewaagd aan Kimi, sinds ongeveer de laatste acht races.”

“In het eerste deel van het jaar had hij het lastiger in de races, maar we moeten niet vergeten dat hij twee jaar niet geracet heeft. Hij is een rookie in de F1 en racete de laatste twee seizoenen niet. Hij komt niet met twee volledige F2-seizoenen ervaring in de afgelopen twee jaar, zoals anderen wel hebben.”

“Op een gegeven moment was het wat lastig, maar hij had een zwaar weekend in Spa. Hij was dichtbij een puntenfinish en hij pakte hem niet. Zijn reactie was erg sterk. De week daarna hadden we Monza, zijn thuisrace, met veel druk van de pers en de 200 gasten van Alfa Romeo. Hij eindigde daar als negende.”

Het is duidelijk dat Antonio’s waarde gestegen is sinds die onnodige crash op Spa. “Voor mij was het een enorme stap vooruit, en daarna deed hij het ook goed in Singapore. Hij kende het circuit niet, maar hij had vanaf het begin een sterk weekend. We kunnen niet klagen.”

Ik herhaal mijn eerdere vraag: Ziet hij voor zich dat Giovinazzi in 2020 bij het team blijft?

“We leven in een werend waar de situatie van vandaag de situatie van vandaag is. Iedereen staat onder druk: ik sta onder druk, wij staan onder druk. Dit is de Formule 1-wereld en dat is geen probleem. Hij moet presteren, hij kent de situatie en hij verbetert zich. De belangrijkste race is altijd de laatste of de volgende.”

Vasseur heeft duidelijk vertrouwen in de Italiaan. Dat verklaart de vertraging in het nemen van een beslissing over de coureurs voor 2020, vooral aangezien Nico Hülkenberg – GP2-kampioen met ART – nog op de markt is.

Dat brengt ons bij teamgenoot Kimi Raikkonen, die natuurlijk dit jaar van Ferrari naar Sauber terugkeerde met een tweejarige deal. Dat kwam op een moment toen zijn carrière voorbij leek.

“Ik denk dat hij min of meer alle mogelijke punten gescoord heeft”, zegt Vasseur. “Voor mij draait het niet alleen om punten. Hij heeft ons ook sterk geholpen in de ontwikkeling van het bedrijf en de auto, en het stabiliseren van het systeem. We zijn nog steeds groeiende en redelijk jong als team, en hij is onderdeel van de balans van het systeem.

Sauber weet inkomsten te verhogen

Midden mei 2016 werd Sauber na wat moeizame seizoenen overgenomen door het mysterieuze Longbow Investments – sommigen zeggen omdat leningen niet terugbetaald werden – waarbij gezegd werd dat Finn Rausing van de bekende Tetrapak-familie de drijvende kracht was. In een volgende twist werd Sauber in 2018 overgeheveld van Longbow naar het net geregistreerde Islero Investments, met Vasseur en Rausing als twee van de vijf directeuren.

Wat halen de aandeelhouders van Islero uit hun investering? Zijn ze van plan om het uiteindelijk te verkopen, om zo hun investering terug te halen?

“Het is voor ons een uitdaging om het systeem te stabiliseren,” zegt Vasseur slinks, “met het resultaat dat we meer en meer prijzengeld gaan krijgen. Dat hoop ik.”

“We verbeteren ons qua positie in het kampioenschap en de FOM verbetert qua omzet, dus die combinatie zorgt ervoor dat onze prijzenpot verder gevuld wordt. Ook hebben we samen goed gewerkt aan het drastisch verbeteren van de inkomsten uit sponsoring. Vergeleken met twee jaar geleden is het een enorme stap vooruit en als we op deze manier doorgaan, zitten we in een goede positie.”

Niet direct plannen om zelf versnellingsbakken te maken

Met dat in het achterhoofd, wat zijn Saubers plannen qua motoren voor na 2021? Blijven ze bij Ferrari? Ziet Vasseur voor zich dat Sauber haar eigen versnellingsbak blijft maken?

“Ja, die keus voor de motoren is logisch, maar we hebben er nog niet over gesproken. Dat doen we op korte termijn, maar ik zie geen reden om te veranderen.”

En de versnellingsbak? “We zullen de reglementen na 2021 bekijken, maar het zou logisch zijn. Ik denk dat we… eerlijk gezegd maak ik me wat zorgen over de reglementen. Ik denk dat we meer richting standaardisatie van onderdelen gaan; dan is het niet logisch om op deze manier door te gaan.”

“Zolang we niet gaan standaardiseren, zal ik geen afdeling in het bedrijf opzetten om onze eigen versnellingsbak te doen. Het is een enorme investering, omdat je moet investeren in een dynamo. En voor ons bedrijf, Sauber, is het een enorme investering om de versnellingsbak te doen.”

Effectief gezien heeft Sauber twee opties over voor haar motoren – Renault en Ferrari – aangezien Mercedes haar handen vol heeft met drie klanten en haar eigen fabrieksteam. Echter, Vasseur en Mercedes-baas Toto Wolff zijn de beste vrienden in de F1…

“Het wordt lastig voor Mercedes om meer te doen, maar je weet het niet. Het is geen zaak van wel of geen vrienden zijn. Op een gegeven moment bereik je de capaciteit van het bedrijf; de jongens in een bedrijf gaan geen 36 uur per dag draaien omdat je een vriend bent!”

Minder optimisme over nieuwe reglementen

We gaan over op een gesprek over de reglementen na 2020 en het is duidelijk dat hij niet zo opgetogen was als toen het originele voorstel in maart 2018 gepresenteerd werd.

“Het vooruitzicht dat ze ons achttien maanden geleden gaven in Bahrein was goed voor ons”, zegt hij doordacht. “Nu weet ik niet zeker of we iets gaan bereiken.”

Is het pakket te vervuild geraakt, vraag ik, met de geannuleerde tender voor de remmen – de vorige dag bevestigd door de FIA – als bevestiging hiervan?

“Ja, alle besparingen worden gestopt, zoals de remmen. Dat scheelde ons een miljoen qua budget, maar het is gestopt.”

“Je kan bij wijze van spreken 15 van deze componenten hebben, waarmee we per component tussen de drie ton en een miljoen besparen. Maar als je voor iedere zaak een goede reden probeert te vinden om het niet te doen, dan doen we het niet.”

“We moeten ons het begin van dit verhaal herinneren. Aanvankelijk ging het om ‘besparen’, ‘het verbeteren van de show’. Maar als je de show wil verbeteren, moet je de kleine teams de capaciteit geven om hun auto te ontwikkelen. En als we niet besparen, hebben we niet het budget om dat te doen. Het is duidelijk. En nu moeten we vanaf nul een nieuwe auto ontwikkelen. Als we daarnaast niet wat besparen…”

Hij wijst op het budgetplafond, wat neerkomt op zo’n 250 miljoen dollar als alle uitzonderingen meegerekend worden. Dan zegt hij: “Het is erg lastig om teams te vergelijken, omdat het ook afhangt van waar je thuisbasis is. In ons geval is Zwitserland bijvoorbeeld erg duur.”

'Formule 1 draagt niet juiste boodschap uit'

Dat gezegd hebbende, is Fred negatief over de toekomst van de Formule 1, vooral onder Liberty Media? Heeft F1 een toekomst? Hij kan ten slotte een goed antwoord geven, omdat Spark Racing, een zijtak van ART, het chassis van de Formule E produceert?

“Ik denk niet dat we de juiste boodschap overbrengen, dat de F1-motor met afstand de meest efficiënte ter wereld is. We laten de Formule E 90 procent van de ruimte nemen om te verklaren dat het de toekomst van de toekomst is.”

“Maar op een gegeven moment moeten we een beetje slim zijn en zeggen: ‘Hey jongens: kijk eens naar het werk dat de motorleveranciers doen. Kijk naar de motor. We hebben 1000 pk, rijden 300 kilometer met minder dan 100 kilogram brandstof. Dat kunnen wij, in deze wereld.’ Dat moeten we communiceren.”

Positiviteit over nieuwe generatie coureurs

Hij noemde ‘de show’ al – hoe ziet hij dat voor zich, zeker gezien zijn voormalige coureur Leclerc net vanaf pole position zijn eerste Grand Prix gewonnen heeft?

“We moeten optimistisch zijn, ook al ben ik een beetje geïrriteerd door de huidige situatie. We moeten positief blijven. De laatste zes, zeven races waren misschien wel de spannendste races van de laatste vijf jaar. We hebben nieuwe coureurs die met veel bombarie het systeem binnenkomen en dat is volgens mij belangrijk voor de ‘show’.”

“Charles (Leclerc, die zijn F1-debuut in 2018 maakte bij Sauber), Esteban, Lando (Norris), (George) Russell… Er is een nieuwe generatie die zich bij de huidige voegt en dat is volgens mij goed voor de show. Maar we moeten oppassen, want we kunnen geen Formule 1 hebben met alleen Ferrari en Mercedes.”

Tot slot gaat Frederic Vasseur, altijd een man van overtuiging, dus in op zijn motorleverancier en een team dat gerund wordt door zijn goede vriend…