Charles Leclerc beseft: "Teamresultaat heeft hoogste prioriteit voor Ferrari"

Het belang van Ferrari als team weeg zwaarder dan de belangen van een van de coureurs. Dat werd dit jaar duidelijk en Charles Leclerc stelt dat hij die boodschap nu begrepen heeft.

In de laatste paar races was er wat spanning tussen Leclerc en teamgenoot Sebastian Vettel. Dat was het duidelijkst in Sochi, waar een vooraf afgesproken strategie Vettel vanaf P3 naar de leiding hielp door in de slipstream van Leclerc te duiken. Vervolgens weigerde de Duitser de leiding terug te geven. Via de pitstops kwam Leclerc er weer voor, waarna Vettel uitviel met een mechanisch probleem.

Leclerc weet echter goed dat het resultaat van het team belangrijker is dan het resultaat dat een van de individuen neerzet. "Als team denk ik dat het altijd de prioriteit heeft om het zo goed mogelijk te doen voor het team. Maar net zoals in ieder ander team, wil Sebastian mij verslaan. Ik wil hem echter net zo graag verslaan, maar de prioriteit is om goed te presteren voor het team, wat we allemaal doen."

Ferrari gaat ervoor zorgen dat coureurs luisteren naar teamorders

Nadat Vettel weigerde de positie terug te geven aan Leclerc, zegt de Monegask dat er intern gesproken is over de situatie en dat er maatregelen genomen zijn om herhalingen te voorkomen. "Vanaf het begin van het seizoen is het duidelijk dat we ons moeten houden aan teamorders. Het is ook duidelijk dat de situatie niet voor beide coureurs helder was. Daarover hebben we gesproken en we zullen ervoor zorgen dat dit niet nogmaals gebeurt."