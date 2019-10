Ricciardo: "Ups en downs in 2019 zorgen voor wisselend gemoed bij Renault"

Het lukt Renault soms maar met moeite om de koppies omhoog te houden. Dat heeft Daniel Ricciardo toegegeven tegenover de Australische tak van Fox Sports, nadat hij in Japan eindelijk een resultaat scoorde dat het team 'verdiende'.

Met nog vier races te gaan staat Renault stevig op de vijfde plek bij de constructeurs. McLaren heeft op de vierde plek een voorsprong van ruim dertig punten, terwijl Toro Rosso op P6 een achterstand van bijna twintig punten heeft. Ricciardo kende zelf in Singapore en Rusland lastige races, waarna de zestiende plek in de kwalificatie in Japan ook niet was waar hij op hoopte.

Dat werd echter veroorzaakt door een probleem met zijn achterwielophanging. Tijdens de race verging het Ricciardo een stuk beter. De Renault-coureur wist gestaag op te klimmen tijdens de race en sloot die uiteindelijk af op de zevende positie. Door de tijdstraf voor Charles Leclerc werd Ricciardo uiteindelijk als zesde geklasseerd. Hij hoopt dat dit resultaat de teamgeest een boost geeft.

"Absoluut dacht ik 'daar gaan we weer'. Ook dacht ik dat het nooit eens kon ophouden met de problemen enzovoorts. Maar ik heb het gevoel dat we eindelijk een resultaat gekregen hebben dat we verdienden. Nu komen er een aantal leuke back-to-backs aan. Hopelijk kunnen we een reeks puntenfinishes aan elkaar rijgen en iets voor het team behalen."

Ups en downs in moraal Renault

Het seizoen van Ricciardo en Renault gaat op en neer qua vorm en dat heeft volgens de zevenvoudig Grand Prix-winnaar de nodige invloed op de moraal van het team. "We komen naar het front en daarna vallen we weer terug. Daardoor zakt de stemming een beetje, waarna we proberen weer terug te komen. Voor iedereen is het belangrijk dat we wat positiviteit vasthouden voordat het jaar afgelopen is."