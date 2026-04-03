Ricciardo is Red Bull acheraf dankbaar na ontslag: "Ik kon niet meer mee"

Daniel Ricciardo heeft verrassend openhartig teruggeblikt op het einde van zijn Formule 1-loopbaan. De Australiër, jarenlang publiekslieveling en vaste waarde op de grid, geeft toe dat zijn vertrek bij Red Bull in 2024 achteraf gezien een opluchting was.

Na een moeizame comeback en een opeenstapeling van teleurstellingen kwam er na Singapore definitief een punt achter zijn F1-carrière — en dat bleek misschien wel het juiste moment.

Meer over Red Bull Racing Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

4 apr
 Windsor verwacht vertrek Verstappen: "Hij kan zijn kwaliteiten niet meer benutten"

Windsor verwacht vertrek Verstappen: "Hij kan zijn kwaliteiten niet meer benutten"

2 apr

‘Ik had mezelf leeg gereden’

Ricciardo spaart zichzelf niet wanneer hij terugkijkt op die periode. Twee ontslagen in korte tijd — eerst bij McLaren, daarna bij Red Bull — hakten er stevig in.

“Ik heb alles gegeven, maar ergens onderweg mezelf gewoon leeg gereden”, klinkt het eerlijk in de podcast DRIVE. “Die klappen kwamen hard aan en ik merkte dat het me mentaal begon uit te putten.”

De Australiër geeft zelfs toe dat hij opgelucht was toen de knoop voor hem werd doorgehakt. “Achteraf ben ik blij dat het team die beslissing heeft genomen. Zelf had ik dat waarschijnlijk niet gekund, terwijl ik diep vanbinnen wel voelde dat het voorbij was.”

‘Ik kon niet meer mee met de absolute top’

Wat vooral knaagde bij Ricciardo, was het besef dat hij niet langer kon tippen aan de besten van het veld. De vergelijking met Fernando Alonso maakte dat pijnlijk duidelijk.

“Je ziet iemand van in de veertig nog altijd op topniveau presteren, en dan moet je eerlijk naar jezelf kijken”, stelt hij. “Om een of andere reden ben ik iets kwijtgeraakt — en dat moet je durven erkennen.”

Die zelfreflectie toont een andere kant van de altijd goedlachse Ricciardo. “Ik wist eigenlijk wel dat ik niet meer het niveau haalde dat nodig is om vooraan mee te doen”, geeft hij toe. “En dan moet je op een bepaald moment ook gewoon realistisch zijn.”

Met die woorden lijkt Ricciardo vrede te hebben gesloten met zijn afscheid van de Formule 1 — een hoofdstuk dat eindigde zonder sprookje, maar wel met opvallend veel eerlijkheid.

WickieDeViking

Posts: 933

  • 18
  • 3 apr 2026 - 18:08
F1 Nieuws Formule 1 F1 Daniel Ricciardo Racing Bulls Red Bull Racing

Reacties (10)

  • SennaS

    Posts: 11.939

    Ricciardo deed het best goed bij rbr totdat hij geen nr1 status meer had en alle pijlen op hun toekomst, Max.
    Zo heeft het altijd bij rbr gewerkt.
    Vraag maar aan Vettel toen alle pijlen opeens gericht waren op Ricciardo.
    Of aan Webber toen alle pijlen gericht waren op hun toekomst Vettel.

    • + 4
    • 3 apr 2026 - 17:38
    • WickieDeViking

      Posts: 923

      🤡

      • + 18
      • 3 apr 2026 - 18:08
    • snailer

      Posts: 32.280

      Ohhhhhhh!!!!!!

      • + 5
      • 3 apr 2026 - 18:42
    • rwinn2893

      Posts: 170

      2017 en 2018 waren prima van Ricciardo en ik durf wel aan dat het tot 2021 ook prima was gegaan (iig beter dan al zijn opvolgers). Ric kon gewoon niet omgaan met ground effect en de rijstijl die daar bij hoort, nu had hij het weer goed gedaan met zijn manier van remmen.

      • + 6
      • 3 apr 2026 - 18:59
    • snailer

      Posts: 32.280

      Dan heb je niet opgelet bij McLaren, rwinn
      Hij werd door een 22 jarige naar huis gereden. EN dat gebeurde ook al in 2017 2018 door een 29-20 jarige.

      Daarbij was het team gewoon gebouwd rond Ricciardo in 2017 en 2018. Alleen was ene Verstappen qua race snelheid al behoorlijk uniek.

      Verstappen heeft Ricciardo toen ter tijd weggejaagd.

      Persoonlijk vind ik het zeer realistisch van hem. Niet goed genoeg meer.

      Maar met deze uitmiddelende auto's had hij gewoon wel mee kunnen komen. De hybride was niet de issue bij Ricciardo. Dat was de extreem sterke generatie die kwam met Verstappen, Leclerc, Russell en Norris.

      Het is dat Verstappen er bij zit, want anders zouden alle drie (Norris deed het al) hebben gevochten voor de nummer 1 spot in de pikorde

      • + 5
      • 3 apr 2026 - 20:31
  • Larry Perkins

    Posts: 64.071

    Nyck de Vries

    • + 1
    • 3 apr 2026 - 17:49
    • Larry Perkins

      Posts: 64.071

      Nyck de Vries is ook weer genoemd!

      • + 3
      • 3 apr 2026 - 17:49
    • Larry Perkins

      Posts: 64.071

      Nyck de Vries: "En bedankt Daniel! Had je dat niet wat eerder kunnen bedenken..."

      • + 3
      • 3 apr 2026 - 17:50
    • Pietje Bell

      Posts: 34.116

      Nu Nyck de Vries weer eens genoemd wordt ....... Die probeert toch ook echt overal een vinger in de pap te krijgen.
      Zo zag ik dat hij met zijn vriendin Eva ten Bruggenwirth met Oud en Nieuw de jaarwisseling thuis bij Christine Knegt de Massy doorbracht .

      Zij heeft met haar ouders en broer en zussen kerst bij Max thuis gevierd.
      Ze heeft blauw bloed door de aderen stromen. Haar oma, Antoinette, prinses van Monaco, barones de Massy, was de oudere zus van Prins Reinier van Monaco
      en haar vader dus een volle neef van de huidige Prins Albert van Monaco.
      (Heeft ze eens uitgelegd op haar IG).

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 18:23
    • Larry Perkins

      Posts: 64.071

      Nyck mag alleen overal binnenkomen als hij zijn babbelbox dicht houdt...

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 18:33

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Daniel Ricciardo 3
  • Team Visa Cash App RB
  • Punten 1.061
  • Podiums 24
  • Grand Prix 188
  • Land AU
  • Geb. datum 1 jul 1989 (36)
  • Geb. plaats Perth, AU
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,75 m
