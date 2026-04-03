Daniel Ricciardo heeft verrassend openhartig teruggeblikt op het einde van zijn Formule 1-loopbaan. De Australiër, jarenlang publiekslieveling en vaste waarde op de grid, geeft toe dat zijn vertrek bij Red Bull in 2024 achteraf gezien een opluchting was.

Na een moeizame comeback en een opeenstapeling van teleurstellingen kwam er na Singapore definitief een punt achter zijn F1-carrière — en dat bleek misschien wel het juiste moment.

‘Ik had mezelf leeg gereden’

Ricciardo spaart zichzelf niet wanneer hij terugkijkt op die periode. Twee ontslagen in korte tijd — eerst bij McLaren, daarna bij Red Bull — hakten er stevig in.

“Ik heb alles gegeven, maar ergens onderweg mezelf gewoon leeg gereden”, klinkt het eerlijk in de podcast DRIVE. “Die klappen kwamen hard aan en ik merkte dat het me mentaal begon uit te putten.”

De Australiër geeft zelfs toe dat hij opgelucht was toen de knoop voor hem werd doorgehakt. “Achteraf ben ik blij dat het team die beslissing heeft genomen. Zelf had ik dat waarschijnlijk niet gekund, terwijl ik diep vanbinnen wel voelde dat het voorbij was.”

‘Ik kon niet meer mee met de absolute top’

Wat vooral knaagde bij Ricciardo, was het besef dat hij niet langer kon tippen aan de besten van het veld. De vergelijking met Fernando Alonso maakte dat pijnlijk duidelijk.

“Je ziet iemand van in de veertig nog altijd op topniveau presteren, en dan moet je eerlijk naar jezelf kijken”, stelt hij. “Om een of andere reden ben ik iets kwijtgeraakt — en dat moet je durven erkennen.”

Die zelfreflectie toont een andere kant van de altijd goedlachse Ricciardo. “Ik wist eigenlijk wel dat ik niet meer het niveau haalde dat nodig is om vooraan mee te doen”, geeft hij toe. “En dan moet je op een bepaald moment ook gewoon realistisch zijn.”

Met die woorden lijkt Ricciardo vrede te hebben gesloten met zijn afscheid van de Formule 1 — een hoofdstuk dat eindigde zonder sprookje, maar wel met opvallend veel eerlijkheid.